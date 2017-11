(AM) El detenido por un fuego en Os Blancos abona una fianza de 2.500 euros y saldrá de prisión este martes

28/11/2017 - 13:34

La Audiencia de Ourense no observa nada que "haga temer" reiteración y el investigado deberá comparecer en el juzgado cada 15 días

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

Miguel Ángel M.N., detenido por un incendio de una hectárea producido el 15 de octubre por una imprudencia en una finca familiar de Os Blancos (Ourense), ha abonado en la mañana de este martes una fianza de 2.500 euros y saldrá de prisión a lo largo del día, según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

La Audiencia Provincial de Ourense ha emitido un auto tras un recurso presentado por la defensa de Miguel, después de que el juzgado de Xinzo que lleva su caso decretase prisión cautelar sin fianza, en el que fija el depósito de esta cantidad para poder salir de prisión al no apreciar riesgo de reiteración de delito ni de fuga, mientras que tampoco observa perjuicio para el avance de la investigación, señalan las mismas fuentes.

De este modo, Miguel cumple más de 40 días en la cárcel tras ser detenido en Vigo a las 8,30 horas del 18 de octubre por un fuego de una hectárea en una finca familiar de Os Blancos, en el marco de una ola de incendios del fin de semana del 14 y 15 de octubre que arrasó con 49.000 hectáreas.

Este vecino de Vigo de 55 años pasó a disposición judicial el 19 de octubre y desde entonces se encuentra en la prisión ourensana de Pereiro de Aguiar. En el día de su comparecencia dijo a los periodistas que estaba en la finca asando unos "chorizos".

Fue uno de los fundadores del Movemento Ecoloxista da Limia (MEL) y ha recibido el apoyo de más de una veintena de asociaciones ecologistas gallegas en las últimas semanas, ya que lo ven como un "chivo expiatorio" de la ola de fuegos, al tiempo que resaltan su trayectoria de compromiso social y medioambiental.

NO HAY ELEMENTOS QUE "HAGAN TEMER" REITERACIÓN

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense decreta libertad bajo fianza de 2.500 euros porque no observa "elementos que hagan temer" que pueda haber una reiteración delictiva.

En lo tocante a riesgo de fuga, la Sala sostiene que, con base en la documentación aportada, el investigado "acredita una situación de arraigo", con "domicilio, familia y trabajo en la ciudad de Vigo" por lo que esta posibilidad "disminuye".

Asimismo, subraya que, "con la prestación de declaración de perjudicados y testigos, disminuye las posibilidades de incidir en las fuentes de prueba, al haberse verificado ya la parte sustancial de la instrucción".

Precisamente, la Fiscalía de Galicia apuntaba en una instrucción de 2016 que la prisión provisional de incendiarios "es en ocasiones más propicia" para "recabar testimonios a sabiendas de que el imputado no está en libertad" y que "ocurrido el hecho la sensibilidad ciudadana es más acentuada".

La defensa aportó en su recurso un informe pericial sobre la carencia de riesgo de extensión a núcleo habitado para cuestionar la calificación de los hechos acerca de la existencia de dolo eventual.

Sobre este extremo, en el auto, la Sala no entra a valorar si hubo error en la calificación de los hechos, tal y como pedía el recurso de la defensa, ya que "se carecen de elementos de convicción" y "no es el momento temporal adecuado para verificarlo", dado que "la fase inicial del procedimiento no aporta claridad en los mismos para alcanzar una conclusión en uno u otro sentido".

Finalmente, la Audiencia de Ourense establece la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Contra esta resolución no cabe interponer recurso.

DECISIÓN DEL JUZGADO DE XINZO REVOCADA

El juzgado número 1 de Xinzo se basó en su auto de 19 de octubre para fijar la prisión sin fianza en que el investigado "inició un fuego incontrolado en una finca propiedad de su esposa sin adoptar ninguna medida necesaria de precaución, no tratando de apagar el fuego en ningún momento, puesto que no avisó a ningún medio de extinción, mostrando un total desinterés".

En su momento el juzgado de Xinzo (al que ahora la Audiencia Provincial revoca su decisión) argumentaba que el fuego se encontraba en "las proximidades" de una granja de pollos y una población habitada, con el hombre "tratando en todo momento de esconderse" y sin autorización para hacer quemas al estar prohibidas.

A esto agregaba el "estado de nerviosismo en el que se encontraba el investigado" y "su conducta posterior de ocultación y falta de colaboración con los agentes de la autoridad".

Sin embargo, en un comunicado emitido por colectivos ecologistas en apoyo a Miguel tras su detención, aseguraban que este hombre ayudó en la extinción del fuego y, posteriormente, se personó en el cuartel de la Guardia Civil del municipio ourensano "para decir lo que pasara", en donde dejó sus datos personales y su residencia en Vigo.

Posteriormente, fue citado por la Guardia Civil en Vigo, según relatan, adonde acudió "voluntariamente". "Hasta ahí el comportamiento de un ciudadano ejemplar", pues "en todo momento colaboró para evitar consecuencias mayores y aclarar los sucesos", defienden colectivos ecologistas como Adega y MEL.