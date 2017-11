La CEN transmite a ELA y LAB que no negociará un acuerdo para dar prioridad a los convenios de Navarra

28/11/2017 - 13:37

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) se ha reunido este martes con los sindicatos ELA y LAB para trasladar su posicionamiento sobre el modelo de negociación colectiva en la Comunidad foral.

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

En la reunión, CEN ha dado respuesta a la propuesta de ELA y LAB de suscribir un acuerdo interprofesional que otorgue prioridad aplicativa a los convenios colectivos de Navarra frente a los acordados a nivel nacional.

En concreto, el Comité Ejecutivo de CEN ha decidido por unanimidad no participar en la negociación del mencionado acuerdo, debido a que el informe jurídico encargado por el Comité, así como las consultas realizadas a CEOE, "cuestionan el ajuste a la legalidad vigente de la referida propuesta". "Por tanto, la Confederación no puede avanzar en esta línea, ya que el modelo defendido por ELA y LAB no cuenta con plena garantía judicial", ha afirmado la CEN en una nota.

La Confederación ha valorado "muy positivamente" el modelo vigente y ha manifestado que la negociación colectiva "constituye la principal herramienta que ordena, regula y supone la máxima expresión de las relaciones laborales, potenciando espacios de diálogo que fomenten el consenso frente al conflicto y que alineen a todos los participantes en el objetivo del bien común".

En el encuentro, celebrado en la sede de la Confederación, han participado el secretario general de CEN, Carlos Fernández Valdivielso, el asesor jurídico laboral de CEN, José Manuel Ayesa Villar, y, por la parte sindical, el responsable de Negociación Colectiva en Navarra de ELA, Imanol Pascual, y el responsable de Política Institucional de LAB, Imanol Karrera.