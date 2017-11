Cataluña. el pp se alegra de que "cada vez más miembros del extinto govern abracen el 155"

28/11/2017

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, manifestó este martes su alegría por el hecho de que "cada vez más miembros del extinto Govern abrecen la Constitución y el 155", lo que tildó de "buena noticia para todos".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, se refirió así a que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de exconsellers encarcelados han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155, aunque no renuncien a sus convicciones.

"Me alegro de que cada vez más miembros del extinto Govern abracen la Constitución y el 155. Creo que esto es una buena noticia para todos", celebró Hernando, antes de incidir en que "hubiera sido mejor que no hubieran violado la Constitución" y así ahora "no tendrían que afrontar responsabilidades que van a estar ahí y no van a ser limpiadas por un proceso electoral".

Cuando se cumple un mes de la aprobación de las medidas del 155, Hernando destacó que "la normalidad ha vuelto a Cataluña, se ha restaurado la convivencia en Cataluña y el 155 ha servido para rescatar las libertades y la democracia en Cataluña" en torno a la convocatoria electoral que tendrá lugar el 21 de diciembre.

Hernando dijo que espera que el 21-D sea el momento "para poder escribir una nueva etapa en Cataluña que tiene que pasar por restaurar aún más y de forma más intensa las normas de la democracia, de respeto a las mayorías y a las minorías y de intentar recuperar todos estos lazos que se han ido destruyendo por parte de los separatistas".

