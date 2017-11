El PP-A afirma que Díaz "es el mayor problema de los ayuntamientos" y le pide que salde "su deuda histórica" con ellos

28/11/2017 - 14:02

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado que "el mayor problema de los ayuntamientos" es la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y le ha pedido a esta que "salde su deuda histórica" con ellos que, según ha dicho, es "un déficit de 900 millones de euros lo que tiene Díaz con los ayuntamientos andaluces".

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa este lunes en Sevilla, López se ha mostrado "sorprendida" por el "descaro y la manipulación" que, según ha dicho, ostenta la presidenta de la Junta por acudir a actos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y después hacer "daño" a los alcaldes y a los vecinos de los pueblos andaluces. "No tenía nada que vender, porque no cree en el municipalismo, y buscó una artimaña dirigida a la confrontación para decirle al Gobierno de España que los ayuntamientos no se pueden quedar en administraciones de segunda", ha dicho.

La 'popular' también se ha "sorprendido" de que Díaz "todavía no se haya enterado de que la financiación autonómica y la local van de la mano gracias al compromiso del Gobierno central del PP. Ante esto, se ha preguntado "cómo va a hablar ella -Susana Díaz-- de administraciones de segunda si tiene una deuda histórica con los ayuntamientos" y "vuelve a mantener esa deuda histórica en los presupuestos para este año".

También ha subrayado que además los ayuntamientos andaluces con los que la Junta mantiene esa deuda "han podido hacer frente al pago a los proveedores gracias al plan de pago que puso a su disposición el Gobierno del PP". En este sentido ha denunciado que la Junta "sigue sin atender" a la ley de la Patrica "incrementándola anualmente mientras en cada presupuesto autonómico engordan la partida de transferencias a Agencias Públicas, Fundaciones y Consorcios".

"El problema de los ayuntamientos andaluces se llama Susana Díaz", ha remachado, al tiempo que ha instado a la presidenta de la Junta a que ofrezca "hechos y no titulares" aceptando la enmienda que el PP ha presentado para que se incremente la financiación para los ayuntamientos y "saldando así su deuda histórica" con los consistorios.

La enmienda del PP, según ha detallado López, pide un incremento de la dotación de este fondo de los 480 millones a los 600 millones con un fondo complementario de 64,5 millones para empezar a compensar a las Corporaciones Locales por el perjuicio económico derivado de la no aplicación del incremento desde el ejercicio 2013.