Una exposición en La Nau recorre dos siglos de experiencias en la escuela y reivindica el oficio de maestro

28/11/2017 - 14:06

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) rinde homenaje a la escuela y sus maestros a lo largo de casi dos siglos de existencia de la enseñanza pública a través de la exposición 'Escoles i Mestres: dos siglos de historia y memoria en València'.

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La muestra, que se inaugura este martes a las 19.00 horas en la Sala Academia de La Nau y se podrá visitar hasta el próximo 18 de marzo, realiza un recorrido a lo largo de la historia de la institución de la escuela que se ha estructurado en seis etapas: 'Los orígenes' en el siglo XIX; 'Las exigencias de dignificación profesional' con la llegada del siglo XX; 'El impulso democratizador y modernizador de la II República'; 'Los efectos y realidades de la postguerra'; 'La nueva racionalidad del desarrollismo y la tecnocracia'; y 'El tiempo de la transición democrática'.

En la exposición también se puede encontrar una mirada reflexiva a los contextos, los procesos y los recursos que han concurrido en el desarrollo histórico de la escuela a través de materiales y objetos muy diversos como fotografías, documentos, obras de arte, instrumentos científicos, libros, cuadernos, mobiliario o audiovisuales.

Algunos temas resultan centrales en este recorrido: la evolución del proceso de escolarización, las marcas de desigualdad, el tránsito del viejo corporativismo a la institucionalización de la formación del magisterio, los cambios que conducen desde un modelo culturalista o enciclopédico a otro con un mayor carácter profesional, los caminos de la evolución pedagógica desde la tradición hasta la modernidad, el itinerario desde el optimismo pedagógico al compromiso social de la escuela.

La exposición ha sido presentada este martes ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que ha contado con la asistencia del vicerrector de Cultura e Igualdad de la UV, Antonio Ariño; el decano de la Facultat de Magisterio de la UV, Manuel Monfort y el comisario de la exposición, Óscar Barberá.

El comisario ha destacado que el principal ánimo para realizar la exposición fue el impulso dado por el 150 aniversario de la Escuela Normal Femenina de València. Asimismo, ha señalado que la exposición constituye una oportunidad para celebrar "algo que es muy propio de cada uno y muy universal" como es la escuela. "Yo he tenido abuelas que no fueron a la escuela y eso prácticamente ya no ocurre y es muy de agradecer", ha añadido.

"Queríamos proporcionar ese lugar en el que viéramos la evolución, los tropezones, los aciertos, los problemas que ha tenido la institución escolar, la formación de los maestros en nuestro país y en València", ha asegurado.

Por su parte, Manuel Monfort ha considerado importante "dejar patente esta memoria de la historia de la escuela" y ha destacado que la exposición tiene dos elementos importantes de contenido y de proceso. Según el decano de la Facultat de Magisterio, el elemento de proceso ha sido el proceso colaborativo en la exposición en la que han trabajado de forma coral instituciones, profesores y profesionales.

Por otro lado, ha señalado el elemento de contenido que suponen las imágenes y los textos de la exposición que muestran "cómo la escuela nace en un momento en el que existe un deseo de controlar lo que es el oficio de maestro". Monfort ha asegurado que ya en el nacimiento de la escuela existía una "constante" en el uso de la escuela y del oficio de maestro como un "instrumento politizador".

En este sentido, el decano ha subrayado que la escuela actual y su evolución ha sido posible gracias "a los maestros y a los centros de formación que han conseguido que una escuela no sea adoctrinadora, sino una escuela que busca desarrollar el conocimiento y la capacidad crítica y democrática de nuestros estudiantes", ha agregado.

"GUIÑO" A LA ESCUELA CATALANA

Asimismo, Monfort ha realizado "guiño" a la escuela catalana que ha asegurado que está "maltratada últimamente". "No puedo decir más de ella que es y ha sido un ejemplo para todos los movimientos de renovación pedagógica que son una realidad hoy en València, en Cataluña y en España", ha subrayado.

Preguntado sobre las voces que afirman que la escuela actual es adoctrinadora, Monfort ha señalado: "Evidentemente el Estado siempre ha querido controlar la formación de maestros con un objetivo claro de control ideológico. Yo pienso que la ideología tiene que estar y quien diga que la ideología no está en las escuelas está haciendo ideología sin saberlo, y lo que no existe con total seguridad en las escuelas es adoctrinamiento, al menos en las escuelas públicas valencianas".

LA DESIGUALDAD EN LAS ESCUELAS Y LA INTRODUCCIÓN DE VALENCIANO

Respecto al periodo que vive actualmente la escuela en el país, el decano ha asegurado que, según la OCDE, uno de los problemas más importantes que tiene la educación española es la desigualdad. "Realmente la escuela española y la escuela valenciana no son una escuela modelo de equidad que está evidentemente decantado en un sentido determinado por el modelo de educación que hemos tenido en los últimos 15 y 20 años", ha asegurado.

Para Monfort, la introducción de la lengua valenciana en las escuelas supuso "el reencuentro con la propia cultura y en hacer de los valencianos unos ciudadanos con una identidad propia". "Esta escuela ha hecho que hoy seamos lo que somos y esperamos que hoy de respuesta a lo que esperamos de nuestra sociedad del futuro", ha agregado.

El vicerrector Antonio Ariño ha destacado que "la escuela es un patrimonio intangible que se ha convertido en la principal herramienta para combatir la desigualdad y como elemento de integración" que refleja la diversidad social. Ha añadido que la escuela se ha convertido en una "institución que en nuestras sociedades es la transmisora de la información fundamental para que las personas adquieran estatus de ciudadanía".

La exposición se complementa con un amplio programa formativo que contempla seis talleres gratuitos para todas las edades y un catálogo que reúne, junto a las piezas expuestas, una serie de ensayos que proporciona tanto una perspectiva histórica de la evolución de la institución escolar y algunos de sus protagonistas, locales y no, como otra perspectiva ofrecida desde la evolución de las disciplinas escolares, punto de partida de los encuentros y las conversaciones entre maestros y alumnos.

El proyecto está organizado por el Vicerrectorado de Cultura e Igualdad y la Facultad de Magisterio de la Universitat de València y cuenta con las colaboraciones de la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, el Archivo Fílmico del Institut Valencià de Cultura, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y la Fundació General de la Universitat de València.