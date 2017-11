Cataluña. el pp acude a la comisión territorial "principalmente a escuchar" y a "evidenciar que la constitución es una historia de éxito"

28/11/2017 - 13:59

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó este martes que su partido acude a la comisión de diálogo sobre la modernización del modelo territorial "principalmente a escuchar" y dispuesto a hacer un diagnóstico de posibles disfunciones, pero también a "evidenciar" que la actual Constitución "es una historia de éxito".

Hernando hizo estas consideraciones en rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, rechazase ayer emprender una reforma de la Constitución que implique "premiar" a quienes desean "liquidar" España y precisase que se comprometió con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a "hablar" de la Constitución, pese a que éste último asegure que lo pactado fue iniciar en seis meses su reforma.

"Lo que vamos a hacer en esa comisión principalmente y en primer lugar es escuchar", explicó Hernando, que también aseguró que el PP está dispuesto a hacer diagnóstico del modelo territorial para ver "qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que no está funcionando adecuadamente" con el objetivo de "corregirlo".

Por ello, criticó que Sánchez "ya nos apunte cuál es su posición final antes de escuchar" a los comparecientes y al resto de grupos. Para Hernando, es necesario saber "qué parte de la Constitución, en qué sentido y con qué consenso" se pretende cambiar antes de comenzar cualquier eventual reforma.

Valoró que una reforma de la Constitución "tendría sentido" si los problemas de España estuvieran en la Constitución. "Pero yo no he visto los problemas en la Constitución, yo he visto soluciones en la Constitución y el 155 ha sido una solución a un grave problema", remarcó.

Indicó que su partido no va a renunciar a "evidenciar" en esta comisión del Congreso que "la Constitución es una historia de éxito, de convivencia, de pluralidad, de democracia, de libertad y también de éxito económico y de políticas sociales", pese a que "indudablemente" haya "aspectos mejorables".

Advirtió, asimismo, de que "no es el camino adecuado" iniciar este proceso "para dar satisfacción a los que han querido destruir la convivencia" en Cataluña. Por ello, el PP escuchará y también hará propuestas "que a veces tendrán que ver con la reforma de la legislación o no", refiriéndose a que también se pueden reformar leyes orgánicas.

Por eso, pidió no establecer "prejuicios" antes de iniciar este proceso y que cuando comparezcan los líderes autonómicos lo hagan "pensando en lo mejor para el conjunto de los españoles" sin promover un "debate de agravios comparativos". "Si lo que vamos a hacer aquí es una política del terror, para eso no hace falta nada...", alertó.

