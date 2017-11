Vara ironiza con que Puigdemont "igual se quiere salir del mundo" y "donde la apetece irse a vivir es a Marte"

28/11/2017 - 14:15

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha ironizado sobre las últimas declaraciones desde Bruselas del candidato de JuntsxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha dicho que "si se quiere salir" de España y de Europa, "igual se quiere salir del mundo" y "donde le apetece irse a vivir es a Marte".

MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)

"Me parece muy fuerte que esto lo tengamos que estar viendo, porque además es verdad que lo dice: no me vale la Europa que hemos construido, quiero una para mí, a mi imagen y semejanza", ha espetado Fernández Vara.

A este respecto, el regidor extremeño ha lamentado esta situación "ya no sólo por el resto de España" sino porque "los catalanes se merecen algo más de respeto", ha resaltado.

Vara ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por este tema en la rueda de prensa en la que se ha informado sobre los asuntos tratados en la reunión del Consejo Rector del Festival de Teatro Clásico de Mérida.