El FICC acerca el cine coreano a los cartageneros con la proyección de varias películas de este país

28/11/2017 - 14:13

La proyección de la película 'El imperio de las sombras', del cineasta Kim Jee-won, inauguró este lunes la sección 'Cartagena mira a Seúl', que acercará el cine coreano a los cartageneros, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

A esta primera sesión asistieron representantes de ILBOC, empresa de capital mayoritario surcoreano y patrocinadora del FICC, y el concejal de Cultura, David Martínez.

Una sección que trae a la ciudad el mejor cine del país asiático, y en la que este martes se proyectarán dos clásicos contemporáneos. En concreto, a las 18.00 horas se podrá visualizar 'El arco', de Kim Ki-Duk, una historia poética y visual sobre un viejo pescador que encuentra a una niña a la que protege con su arco mágico con la intención de casarse con ella.

A las 20.00 horas se proyectará 'Sympathy for lady vengeance', de Park Chan-wook, el director de Oldboy, en la que presenta otra historia épica de venganza. El Aula de Cultura Fundación Caja Mediterráneo acoge este ciclo de cine.

PROGRAMACIÓN DEL MIÉRCOLES 29

La película dirigida por la cineasta novel Carla Simón 'Verano 1993' se podrá ver por primera vez en Cartagena este miércoles a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, como parte de la sección 'Cineístas' del FICC46.

El largometraje cuenta la historia de Frida (Laia Artigas), una niña de seis años que afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva vida.

La cinta ha sido galardonada en los festivales de Berlín y Málaga, así como en los Premios del Cine Europeo y en los Premios Fénix, entre otros. Además, recientemente fue seleccionada para representar a España en la próxima edición de los premios Oscar.

'Verano 1993' se proyectará tras los cortometrajes 'Mi otro zapato', de Daniel Zapata, y 'Marta 94', de Ricardo Ibáñez Ruiz.

SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial de Largometrajes comenzará a las 16.30 horas en el Nuevo Teatro Circo con la francesa 'El taller de escritura', dirigida por Laurent Cantet. En ella, Antoine asiste a un taller de escritura en el que un grupo de jóvenes ha sido seleccionado para escribir un thriller policiaco con la ayuda de Olivia, una famosa novelista.

Más preocupado por los temores del mundo moderno, el joven pronto chocará con el grupo y con Olivia. La película estará precedida de 'Cachorro', un cortometraje dirigido por Laurent Cantet.

A continuación, a las 19.00 horas, los espectadores podrán ver 'Matria', un corto de Álvaro Gago, y 'Muchos hijos, un mono y un castillo', largometraje dirigido por el también actor Gustavo Salmerón. Se trata de un divertido documental que incluye filmaciones domésticas en el que el director retrata a su madre, Julita, generando un relato acerca del momento presente, la familia y la crisis económica.

La última sesión del día en el Nuevo Teatro Circo comenzará a las 22.00 horas con el corto 'Woody&Woody', de Jaume Carrió, que recrea una conversación del actor Woody Allen consigo mismo a distintas edades.

Seguirá con el largometraje 'Morir', de Fernando Franco. Esta película gira en torno a Luis y Marta, dos personajes cuyas vidas se ven paralizadas por la irrupción de una enfermedad que viene acompañada de culpa, mentiras y miedo, poniendo así a prueba la estabilidad y el amor de la pareja.

SECCIONES PARALELAS

Por la mañana, los alumnos de primaria verán la película de animación 'Zootrópolis' en la sección 'Cuento animado' a las 9.45 horas y a las 11.45 horas.

Además de 'Verano 1993', el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acogerá las proyecciones de 'El hombre que mató a Liberty Valance', del ciclo John Ford de 'Jóvenes aFICCionados', a las 10.00 horas.

Por la tarde se podrán visionar los cortometrajes 'Causa y efecto', de Luz Cutillas Paños, y 'Eusebio80', de Jesús Martínez Nota e Iván Molina, que acompañarán a 'Caras y lugares' en la sección 'Europa.doc' a las 17.00 horas.

El documental 'Caras y lugares', firmado por la artista Agnès Varda, recientemente galardonada con el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián y reconocida con el premio Oscar honorífico 2018, y el fotógrafo JR. Juntos recorren las calles de Francia con el objetivo de conocer gente con la que intercambiar ideas y fotografiarlas.

En el Aula de Cultura Fundación Caja Mediterráneo, a las 19.00 horas continuará la muestra de cine coreano 'Cartagena mira a Seúl'. Este miércoles lo hará con 'On the beach at night alone', una propuesta alternativa dirigida por Hong Sang-soo.

En ella, la actriz Younghee decide tomarse un tiempo tras mantener una aventura con un hombre casado. Para ello viaja a la ciudad extranjera de Hamburgo, pero eso no impedirá que siga pensando en lo que dejó atrás.