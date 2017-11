Junta y Diputación comienzan a trabajar en un diagnóstico para una ITI dirigida a toda la provincia

28/11/2017 - 14:21

La Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía han comenzado ya a trabajar en el diagnóstico que exige el Ministerio de Hacienda para solicitar una Inversión Territorial Integrada (ITI) ante la Comisión Europea. Así lo ha indicado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que ha apuntado que el diagnóstico en el que están trabajando es de carácter provincial con el objetivo de que la ITI sea para toda la provincia de Jaén y sólo será en exclusiva para Linares y su comarca si "técnicamente" no es viable para el conjunto del territorio provincial.

JAÉN, 28 (EUROPA PRESS)

Reyes, a preguntas de los periodistas, ha señalado que ya se han mantenido "varias reuniones" entre Junta de Andalucía y Diputación para la elaboración del diagnóstico. "Estamos elaborando un diagnóstico de la provincia de Jaén para una ITI para la provincia de Jaén", ha dicho el presidente de la Administración provincial.

En la elaboración de dicho diagnóstico se va utilizar el Plan Estratégico de la provincia de Jaén y también se va a apoyar en el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén. "Nuestro compromiso es una ITI para toda la provincia de Jaén y Junta y Diputación estamos trabajando ese diagnóstico que es fundamental", ha insistido Reyes.

Ha añadido que la de esta firma se está cumpliendo el acuerdo adoptado por la Diputación en mayo de 2015 en el que pedíamos una ITI para todo la provincia y "será el Ministerio y Europa los que nos digan sí o no a una ITI para la provincia" ya que "si no fuera posible técnicamente sería para Linares y su comarca". No obstante, ha señalado que toca ser "ambiciosos" y "aspirar" a una ITI para el conjunto de la provincia de Jaén.

Sobre las declaraciones del alcalde de Jaén, Javier Márquez, pidiendo una ITI provincial en la que estuviera incluida la capital, Reyes ha dicho que "bienvenido" a la iniciativa, aunque ha apuntado ya lo podía haber hecho en mayo de 2015 cuando la Diputación pidió la ITI para toda la provincia y no se contó con el respaldo del PP "ni a nivel provincial, ni regional, ni nacional". "Bienvenidos todos los que se suman a esta iniciativa", ha dicho Reyes en alusión directa al alcalde y al PP, al tiempo que ha recordado que ya se han perdido dos años del actual marco comunitario que comenzó en 2015 y finaliza en 2020.

Sobre las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en las que aseguraba que ya había un acuerdo con la Junta de Andalucía para delimitar la ITI sólo para Linares y comarca, Reyes ha indicado que el se fía del compromiso de la presidenta de la Junta de Andalucía que hizo público en el Debate del Estado de la Comunidad.

"No entiendo que se le haga caso a algo que dice alguien y no se le haga caso a las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía que en sede parlamentaria afirmó respaldar la ITI para la provincia de Jaén y en caso de que técnicamente no fuera posible para toda la provincia, fuera para Linares y la comarca", ha dicho Reyes.

Ha añadido que él personalmente no va a decir que el secretario de Estado de Hacienda mintiera cuando habló del acuerdo y ha reiterado que "la Junta de Andalucía y la Diputación llevamos varios días trabajando en el diagnóstico y de lo que sí me fío es de la palabra de la presidenta de la Junta de Andalucía".

Así, ha apuntado que el documento de diagnóstico que se va a presentar en enero es para toda la provincia porque "tenemos que ser ambiciosos desde este territorio y aspirar a que los 97 municipios formen parte de la ITI y si técnicamente no es posible, para Linares y su comarca".