Barcelona promueve una mesa permanente dedicada a la innovación, la investigación y la ciencia

28/11/2017 - 14:23

El Ayuntamiento de Barcelona promueve una mesa permanente dedicada a la innovación, la investigación y la ciencia, después que la capital catalana no haya sido finalmente elegida para sustituir a Londres como sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés).

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el consistorio este martes en un comunicado, la alcaldesa Ada Colau se ha reunido con las principales entidades de la ciudad que colaboraron con la candidatura para "dar continuidad" al trabajo realizado y crear un fondo estable destinado a captar talento, atraer inversiones e impulsar proyectos.

"Esto no puede quedar aquí", ha asegurado Colau, que ha felicitado a las entidades por excelente trabajo que han realizado en los últimos meses, ya que, según ella, demuestra que una de las fortalezas económicas y de progreso de la ciudad se encuentra en el ámbito de la investigación, la ciencia y la innovación.

En relación al fondo, el Ayuntamiento buscará la implicación de otras administraciones y del sector privado: "En un momento en el que la ciudad de Barcelona no se para y necesita más que nunca dar un mensaje claro al mundo de dinamismo y apertura", y ha dicho que apostarán por la diversificación de la economía, especialmente en el sector tecnológico, la economía verde y circular.

El primer teniente de alcalde y responsable del área de economía, Gerardo Pisarello, ha recordado que no existe progreso social y económico si no hay progreso científico, por lo que ha instado a acelerarlo, que ha insistido en apostar por la investigación y la innovación.

Al encuentro han asistido representantes de Barcelona Global, del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, de la Fundació Catalana per la Recerca, de la UAB, del Barcelona Institute of Science and Technology; la Cambra de Comerç, Ysios, Iese y la Associació Catalana d'Entitats de Recerca.