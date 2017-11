Iceta quiere en libertad a los encarcelados para una campaña "lo más normal posible"

28/11/2017 - 14:27

Defiende hablar con todos los partidos para "una solución lo más estable posible"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSC a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, ha explicado este martes que espera con interés y esperanza que se levanten las medidas cautelares contras los consellers cesados que están en la cárcel, para poder afrontar la campaña electoral de la manera "lo más normal posible".

Lo ha declarado a los periodistas en un acto de precampaña en Igualada (Barcelona), donde ha recordado que su partido consideró desde el prime días "desproporcionadas" las medidas cautelares de prisión sin fianza.

Iceta es partidario de que se les apliquen las medidas impuestas contra los miembros de la Mesa del Parlament, es decir, la imposición de fianzas y de presentarse periódicamente ante el juzgado.

Ha declinado valorar la investigación de la Guardia Civil a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por su vinculación con el referéndum del 1 de octubre, y ha afirmado: "Tenemos que conseguir en Catalunya que la crónica política no sea una crónica de tribunales".

PACTOS POSTELECTORALES

Preguntado por pactos postelectorales, ha reiterado que no hará presidente a ningún candidato independentista, aunque aboga por hablar con todos los partidos para encontrar "una solución lo más estable posible".

Según el también líder del PSC, el peor escenario sería repetir las elecciones ante al imposibilidad de acuerdos tras el 21-D, una posibilidad que "nadie quiere".

Preguntado por la petición de la candidata Inés Arrimadas de que el PSC apoye a Cs si es el no independentista más votado, ha respondido que "la que piensa todo el rato en escaños es ella; si no, no hablaría todo todo el rato de esto".

Iceta ha insistido en que él es "el mejor presidente para esta etapa de la política catalana" y en que así lo que defenderá en la campaña que empieza la próxima semana.