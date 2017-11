El Gobierno de Canarias convoca para el lunes a los sindicatos del sector público

28/11/2017 - 14:37

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este martes que el próximo lunes se ha convocado a los sindicatos del sector público a la Mesa General de Negociación, con el fin de seguir dialogando sobre sus demandas para 2018.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)

En respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, ha comentado que su Ejecutivo "dialoga hasta la extenuación" y siempre busca acuerdos y el interés general.

"No nos levantamos de la mesa", ha agregado, señalando que se pagó la paga extra de 2012 pendiente a los empleados públicos por más de 60 millones cuando no era obligatorio, se sube el salario un 1,5% en 2018, se negocia la estabilidad a los trabajadores temporales en sanidad o se han reconocido los sexenios en Educación.

No obstante, ha precisado que el Gobierno "gobierna para todos los ciudadanos" y no solo para los trabajadores públicos, dejando claro que "el diálogo no está roto".

La portavoz socialista, Dolores Corujo, ha comentado que los empleados públicos "se han sacrificado" durante los años de crisis por la estabilidad presupuestaria y el Gobierno no ha tenido el "gesto" de sentarse a negociar.

En su opinión, este hecho "es inaceptable" cuando hay tantos retos que afrontar en la función pública y el presupuesto del próximo ejercicio tiene casi 1.000 millones más.

Ante esta situación, ha anunciado que su grupo presentará una enmienda parcial a las cuentas del próximo año para levantar la suspensión de los acuerdos y pactos sindicales.