Seijas acusa a Armengol de tener "pactos secretos" y la presidenta dice que están desarrollando los 'Acords'

28/11/2017 - 14:44

La diputada del Grupo Mixto Montserrat Seijas ha acusado este martes a la presidenta del Govern, Francina Armengol de tener "pactos secretos", a lo que la líder del Ejecutivo ha contestado defendiendo que están desarrollando los acuerdos de gobernabilidad ('Acords pel canvi').

PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)

Armengol ha mantenido que los acuerdos "se van evaluando" periódicamente porque el Govern "practica la rendición de cuentas y la escucha activa entre los socios del 'Pacte'".

En concreto, Seijas ha preguntado a Armengol por unas declaraciones del portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, en una entrevista en 'Diario de Mallorca', en la que hablaba de otros acuerdos entre la formación y el Govern al margen de los 'Acords pel canvi'.

"Usted negó que existieran pactos secretos y uno de sus apoyos admite que hay acuerdos privados con Menorca", ha denunciado la diputada.

Ante esto, Armengol ha asegurado que la hoja de ruta que están siguiendo son los acuerdos de gobernabilidad, que han hecho "un cambio en el fondo y la forma de hacer política" y que han "acabado con la época de prometer una cosa y hacer otra".

La presidenta ha admitido que ha habido un "cambio en el planteamiento de MÉS per Menorca" con su salida del Govern y ha destacado distintas actuaciones del Ejecutivo en relación a Menorca.

La diputada ha contestado a Armengol que "Menorca no es propiedad de MÉS per Menorca" sino que hay 13 diputados menorquines en la Cámara por lo que "no debe haber pactos secretos". "Hemos pasado de querer retransmitir reuniones por 'streaming' a firmar pactos secretos" se ha lamentado Seijas, que considera que la situación de la presidenta "no esa fácil" porque debe "proteger a Barceló y defenderse de fuego amigo".

Por ello, la diputada ha pedido a Armengol que "deje de maniobrar de espaldas al Parlament". En su turno de réplica, Seijas ha considerado que la presidenta no le ha contestado, y tras la segunda respuesta de Armengol la diputada Xelo Huertas ha pedido la palabra. El presidente del Parlament, Baltasar Picornell, no se la ha concedido y Huertas ha dicho a Picornell que es "igual que la presidenta".