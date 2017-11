Iñaki Gabilondo gana el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga por su trayectoria profesional

28/11/2017 - 14:52

Reconocidos también The New York Times y Juan Cano y dos menciones especiales a Esperanza Codina y Manuel Bellido

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

El periodista Iñaki Gabilondo ha sido distinguido con el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga por su trayectoria profesional. Estos premios, que se crearon en 2009, forman parte de un convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa. Este colectivo y la demarcación territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía han sido los encargados de proponer a Gabilondo para este galardón.

También ha sido reconocido el diario estadounidense 'The New York Times' en la categoría 'Trabajos periodísticos tendentes a reforzar la proyección de Málaga', por su mención a Málaga tres veces en un periodo de siete meses durante el pasado año 2016: '52 places to go in 2016'; 'A Guide to the Ancient, Now Thriving, City Where Picasso Was Born; y 'A Cultural Hub Takes Form in Málaga'.

Por otra parte, dentro de la categoría 'Trabajos periodísticos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas estratégicas de Málaga' el galardonado ha sido el periodista Juan Cano por el reportaje 'La Palmilla, laboratorio de convivencia', publicado el 6 de noviembre de 2016 en el diario 'Sur'.

Además, Esperanza Codina y Manuel Bellido han recibido una mención especial en estos premios. Codina en la categoría de líneas estratégicas por el reportaje 'El pescador de neuronas'. Y Bellido en la categoría de proyección de Málaga por la programación especial con motivo del '19 Festival de Málaga. Cine en Español' emitida en Canal Sur Televisión.

LOS PREMIOS

A la octava edición de los premios de Periodismo Ciudad de Málaga se han presentado, o bien han sido propuestos, un total de 15 candidaturas. Las distinciones conllevan una dotación económica que suma 10.000 euros: 5.000 para trayectoria y 2.500 para líneas estratégicas y proyección de la ciudad.

Además de estas cantidades, aportadas por el Ayuntamiento, la Fundación Unicaja, a partir de un convenio de colaboración suscrito con la Asociación de la Prensa, contribuye con 3.000 euros que se destinan, entre otros fines, a sufragar los trofeos y diplomas.

El jurado lo han conformado el director general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, Jesús Espino; el presidente de la Asociación de la Prensa y de la demarcación territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía, Rafael Salas; y la directora del departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Málaga, Bella Palomo.

Además, también han participado en la toma de decisiones la responsable de Comunicación, Publicidad y Relaciones Externas de la Fundación Bancaria Unicaja, Cristina Rico; la redactora de RNE Teresa Santos; y el periodista y técnico del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga Jesús Heredia.

IÑAKI GABILONDO

Iñaki Gabilondo, ganador de este premio de periodismo por su trayectoria profesional, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Inició su carrera en Radio Popular (COPE), donde llegó a la dirección de la emisora de San Sebastián con 27 años. En 1969 pasó a dirigir Radio San Sebastián (SER); dos años más tarde, fue nombrado director de la SER en Sevilla.

En 1978 se incorporó a la redacción central de la SER en Madrid para ponerse al frente de 'Hora 25' y dirigir, más tarde, los Servicios Informativos de la cadena. Recién iniciada su etapa como director de Informativos de TVE, vivió el golpe de Estado del 23-F en 1981 poniéndose ante las cámaras. Tras su salida de TVE debido a las tensiones políticas de la época, fue director general de Radio Televisión 16.

En 1983 regresó a la SER, donde dirigió y presentó 'Aquí la SER', 'Matinal SER', 'Pido la palabra', y 'Onda Media'. En septiembre de 1986 se hizo cargo de 'Hoy por hoy' en la que fue la etapa más extensa y fructífera de su trayectoria, compaginada con la presentación de varios programas televisivos.

En 2005, tras casi 19 años ininterrumpidos en el programa líder de la radio española, pasa a presentar el informativo 'Noticias Cuatro'. Así, desde 2011 mantiene el videoblog 'La Voz de Iñaki' en la SER y 'El País' y presenta en #0 (Movistar+) 'Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años', programa por el que ha obtenido el III Premio de Periodismo Científico Concha García Campoy.