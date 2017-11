El PP plantea cambiar la ley para abrir la financiación a más organizaciones sindicales y empresariales

28/11/2017 - 14:58

Propone también una comisión de estudio sobre esa financiación y el PSPV le recuerda que el único investigado por financiación es el PP

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El PPCV propondrá modificar la ley de participación institucional, que regula la financiación pública de patronal y sindicatos, que fue aprobada en 2015 por el Consell de Alberto Fabra, con el objetivo de que no quede limitada a las organizaciones más representativas, sino que se abra el abanico de beneficiarios de las ayudas y sea "abierta a todo el mundo de verdad". "Ha llegado el momento de reconocer que, probablemente, nos equivocamos", ha asegurado.

Así lo ha explicado su presidenta y portavoz en las Corts, Isabel Bonig, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, en la que se ha preguntado, por ejemplo, por qué la financiación se debe limitar a CCOO y UGT y no a "Intersindical o CSIF", que también tienen presencia en la Comunitat.

Ha puesto como ejemplo la financiación de los partidos políticos que están en las instituciones, ya que no sólo la reciben los mayoritarios, sino que es proporcional a su representatividad, al tiempo que ha incidido en que no se busca eliminar estas subvenciones, sino que otras organizaciones entren.

Bonig ha agregado que también proponen crear una comisión de estudio sobre la financiación de las organizacones sindicales, la patronal y los partidos políticos, para analizar las fórmulas que se siguen y cómo se puede mejorar: "Claridad, luz y taquígrafos".

"no puede ser que no haya dinero para acabar con las listas de espera o los barracones y se estén dando estas ayudas", ha auntado en referencia a la línea nominativa recogida en los presupuestos de 2018.

"Es el momento de coger el Presupuesto de la Generalitat y empezar desde cero", ha dicho, para indicar que el dinero no debe ir destinado a "mantener chiringuitosm, y en los chiringuitos no sólo están políticos". Preguntada sobre si considera que patronal y sindicatos son chiringuitos, lo ha negado y ha señalado que defiende que las subvenciones sean de libre concurrencia y las organizaciones puedan presentar sus proyectos.

Preguntada sobre el motivo de este cambio de posición, dado que el Consell del PP fue el que propuso esta ley y si es una "venganza" por el apoyo de la CEV y los sindicatos a la manifestación del 18N por la financiación justa, ha indicado "no hay nada de venganza, hay un cambio de postulados" y ha reconocido que el PP hizo en 20 años "cosas bien y cosas mal" pero desde su perspectiva liberal y manteniendo la relevancia de estas entidades, cada uno debe actuar "en su ámbito" y hay que mantener la "separación e independencia".

Ha recordado que en su momento esta ley "generó mucho debate" y, aunque no ha desvelado su posición en el pleno del Consell en que se aprobó, ha admitido que "había discusión". Bonig también ha señalado que ya transmitió sus intenciones a patronal y sindicatos y al ser preguntada sobre si les hizo gracia, ha contestado que no.

No obstante, ha reconocido que después de "la travesía en el desierto" el PPCV hoy "es libre". "No es revancha ni es nada", ha incidido.

PSPV: "ES PRETENDER REVENTAR EL SISTEMA"

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha señalado al respecto que "los únicos que están investigados por su financiación" son los 'populares', que "se financiaban de una manera rarísima" y ha recordado que "los desmanes del PP llevaron casi a la quiebra y al colapso a las principales organizaciones de empresarios y trabajadores".

"Esto parece una broma", ha afirmado, porque más allá de que la ley sea "mejorable o cambiable" hay un concepto jurídico, el de sindicatos más representativos, recogido en la ley orgánica de libertad sindical "desde el principio de la democracia".

Ha incidido en que se trata de "entidades honradas que gestionan bien su dinero" y tampoco piensa que esta actitud sea "una rabieta porque alguien se sume a una manifestación". "Esto es incomprensible, es pretender reventar el sistema, si sigue así va a acabar de (fuerza) extraparlamentaria, que igual es lo que más le gustaría", ha aseverado Mata.

COMPROMÍS: "GANAS DE QUE LA PATRONAL SEA OBEDIENTE"

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha mostrado su sorpresa por el cambio de opinión del PP sobre su propia ley, ante la que la coalición se abstuvo, y se ha preguntado "por qué ahora". "¿Es por la manifestación de la financiación? Dice que no, pero a mí me da que pensar", ha indicado.

Así, ha dado la "bienvenida" a esa reflexión sobre una ley que para ellos nació "viciada" pero ha pedido coherencia y que esa modificación sea también a nivel estatal y "no sólo un cambio aquí ahora que está en la oposición y no puede hacer clientelismo". No obstante, ha ese cambio estatal no sería una condición sine qua non para apoyar o no en la Comunitat esa refirma, ha matizado.

Para Ferri, Bonig tiene "ciertas ganas de que la patronal sea obediente y haya clientelismo" como antes, recordando que durante el gobierno del PP "recibían el triple" de lo que reciben ahora.

PODEMOS CREE QUE ES "UNA PATALETA"

Sobre la línea nominativa para la CEV y los sindicatos CCOO y UGT que recogen las cuentas de 2018 para cumplir con esta ley y, respecto a la enmienda del PP que pide suprimirla y destinar ese dinero a otras cuestiones, el síndic de Podemos, Antonio Estañ, ha indicado que está revisando todas las enmiendas pero no van a colaborar en "una cierta lógica vengativa o de pataletas si es el objetivo" que persigue.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha eludido pronunciarse hasta conocer con exactitud la enmienda, mientras que desde los ex de esta formación, autodenominados 'agermanats', Alexis Marí se ha preguntado si "no será un castigo" por la participación el 18N.