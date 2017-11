Rodríguez: Junta distingue la esquina donde murió Caparrós "para no quedarse fuera de este espacio político"

28/11/2017 - 15:10

Pide que la conmemoración del 4D sirva de impulso para los retos autonómicos pendientes

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha saludado la decisión del Ejecutivo andaluz de incluir el enclave donde fue asesinado Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 en la marcha por la autonomía andaluza en el Inventario de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, "una reacción del Gobierno andaluz que no llega motivada por el convencimiento de sus dirigentes, sino como maniobra 'in extremis' para no quedarse fuera de un espacio político que han abandonado históricamente".

"Damos la bienvenida al PSOE-A a esta reivindicación que debe ser de todos, pese a que llegan espoleados por quienes sí creemos en el espíritu democrático de aquel 4 de diciembre", ha apuntado la líder andaluza del partido morado en un comunicado.

Teresa Rodríguez ha lamentado que hayan tenido que transcurrir 40 años desde el asesinato de García Caparrós "para que el PSOE-A reconozca su figura y la aportación andaluza de aquella fecha emblemática a la historia de la democracia en España".

En esta línea, ha afirmado que la historia de Andalucía debe ser "motivo de orgullo, aprendizaje e impulso para afrontar los retos autonómicos que aún quedan pendientes de aquel 4D y defender las nuevas necesidades competenciales evidenciadas en los últimos años" como la gestión energética o las cuencas fluviales.

La dirigente andaluza, que el próximo lunes realizará una ofrenda floral en el lugar donde tuvo lugar el asesinato de García Caparrós en Málaga, ha avanzado, por último, la intención de Podemos Andalucía de llevar a Pleno la proposición de ley para el Reconocimiento del 4D, una iniciativa legislativa que aspira a formalizar el homenaje a la citada fecha y promover su conocimiento entre la sociedad a través de actos organizados por las instituciones y su inclusión en actividades escolares.

AGENDA CONMEMORATIVA 4D

Además de la ofrenda floral del 4 de diciembre en Málaga, Podemos Andalucía organiza el próximo sábado a las 12,00 horas un acto político junto a diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales en los Jardines de la Calzada en Sevilla, en el que intervendrá la coordinadora andaluza de Podemos.

Posteriormente, en el Palacio de Deportes San Pablo tendrá lugar el festival 'Poderío Andaluz', con conciertos de comparsa Araka La Kana, Flo 6x08, Tomasito y La Banda Morisca y un homenaje al cantautor Carlos Cano con versiones de sus canciones a cargo de O'Funkillo, la copla vanguardista de Martirio y Raúl Rodríguez, el flamenco más puro y más mestizo de Raimundo Amador y Esperanza Fernández, el folk de Carmen París y la canción de autor con Luis Pastor, Lourdes Guerra y Raúl Alcover.