AV.- El segundo abogado de la defensa dice que la denunciante "tuvo libertad de movimiento y no pidió ayuda"

28/11/2017 - 15:06

Afirma que el robo del móvil "no justifica que haya violación"

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

Jesús Pérez, abogado de uno de los acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines, ha afirmado en la exposición de sus conclusiones en el juicio que la joven denunciante tuvo "total y absoluta libertad de movimientos en todo el recorrido" que hizo con los cinco acusados desde que los conoció en el centro de Pamplona y "nunca pidió ayuda".

Jesús Pérez, el segundo abogado de la defensa en intervenir en la vista oral del juicio este martes, ha afirmado que la sustracción del móvil a la joven, un hecho reconocido por su cliente, "no justifica que haya violación y es inverosímil pensar que era para dejarla incomunicada, porque había cantidad de gente en la calle a la que recurrir". "Reconocemos una sustracción, pero sin violencia ni intimidación", ha manifestado.

El abogado, que ha defendido la inocencia del acusado, ha señalado, remitiéndose a la declaración de la propia denunciante, que ella no hablo y no gritó mientras ocurrían los hechos, y ha apelado ante el tribunal al principio de 'in dubio pro reo', es decir, en caso de duda, a favor del acusado.

Durante su intervención, Jesús Pérez ha sostenido que "San Fermín es una referencia mundial del turismo festivo y sexual" y ha considerado que la joven pude tener "un malestar psicológico que pudo producirse por arrepentimiento de una relación sexual primeriza y no satisfactoria".

El abogado ha considerado que la joven "no intentó huir y entró por voluntad propia" al portal en el que ocurrieron los hechos, y ha afirmado que el testimonio de la denunciante "se ve manipulado y con injerencias por parte de terceros", en referencia a policías, trabajadores sociales o médicos que la atendieron.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))