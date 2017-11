Ex de Cs logran algunas de sus reivindicaciones en Corts y PP lo ve un "premio" a su apoyo a la ley de acompañamiento

28/11/2017 - 15:25

Mata lo niega y responde con ironía a Bonig: "Aquí sólo se compra y se vende el cariño verdadero"

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Los cuatro ex diputados de Ciudadanos (Cs), autodenominados 'agermanats', han conseguido este martes avanzar en algunas de sus reivindicaciones, después de que la Junta de Síndics haya aprobado que los diputados no adscritos puedan agrupar sus tiempos de explicación de voto --no podrá superar en total el que se le asigna a los grupos--, que puedan usar la sala de prensa previa solicitud o poder recibir por anticipado la dotación económica que les corresponde. Para el PP, es un "premio" al apoyo que dieron a la ley de acompañamiento ante la abstención de Podemos.

La portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha explicado que se ha dado un paso más para "armonizar" la situación en las Corts de los diputados no adscritos, que habían presentado 22 escritos a la Mesa con sus peticiones, ante lo que el letrado mayor ha efectuado un informe en el que se planteaban las medidas, "asumibles y que apelan al sentido común", según la síndica, que ha defendido trabajar para "hacer la convivencia más agradable" respetando el reglamento, que impide a Alexis Marí, Domingo Rojo, David de Miguel y Alberto García formar una agrupación.

La portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, ha señalado que este ha sido el punto "conflictivo" de la Junta y ha señalado que si bien esas medidas han sido aprobadas, uno de los artículos del documento, que hacía referencia a que los diputados pudieran delegar expresamente en uno de ellos la recepción de las notificaciones de las Corts, actuando como interlocutor, ha sido rechazado por PP, al considerar que se trataba de una "cláusula encubierta" que creaba un "subportavoz parlamentario" y "violaba el reglamento".

La síndica del PP, Isabel Bonig, ha señalado que ahora saben "qué es lo que valen los votos de los cuatro ex de Ciudadanos, que había que premiar" al haber impedido que se devolviera al Consell la ley de acompañamiento: "Hoy hemos visto el pago del Gobierno valenciano a los cuatro tránsfugas".

Ha criticado que se haya intentado "por la vía del hecho y no del derecho" facilitar que estos diputados actúen como agrupación, con el "trilerismo característico" de su homólogo socialista, Manolo Mata, a quien ha advertido que "la situación que crea no es buena, la haga quien la haga". "No abramos puertas que luego nos puedan complicar mucho la actividad", ha alertado.

Bonig ha lamentado especialmente que se tratara de equiparar a "los tránsfugas" a los portavoces parlamentarios, y ha asegurado no entender la posición de Ciudadanos al respecto.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que se trata de "facilitar el trabajo", mientras el socialista Mata ha recordado a Bonig que ella lleva más tiempo en política que él y ha asegurado que el PP "está en la kale borroka parlamentaria", para recordar que siempre ha mantenido la misma postura sobre los derechos de los 'agermanats' porque es "de sentido común". "Aquí sólo se compra y se paga y se vende el cariño verdadero", ha ironizado.