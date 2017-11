Uno de cada tres ciudadanos comete infracciones cuando se desplaza por Barcelona, según un estudio

28/11/2017 - 15:26

Uno de cada tres ciudadanos comete infracciones cuando se desplaza por las calles de Barcelona, según el estudio 'Auditoria Racc de Convivencia', que analiza el comportamiento de los peatones, ciclistas, motoristas y conductores que circulan por la capital catalana.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El estudio concluye que la mayoría de los ciudadanos se sienten seguros cuando se desplazan por Barcelona, aunque los que se sienten más seguros son los que se mueven en coche (79%), seguidos de los que van a pie (71%), según ha informado este martes el Racc en un comunicado.

Los ciudadanos afirman que se sienten más vulnerables cuando circulan en moto (23%) y en bicicleta (15%), mientras que los peatones más ancianos y las mujeres se sienten más inseguros cuando circulan a pie por la ciudad.

Para la mayoría de conductores, motoristas y ciclistas, el comportamiento de riesgo más frecuente entre los peatones es caminar por la acera despistados (73%), un comportamiento que sólo reconoce un 10% de los peatones.

Saltarte el semáforo en rojo es una infracción que los ciclistas cometen con más frecuencia según el resto de usuarios (55%), pero sólo lo admiten el 6% de los ciclistas, mientras que a los motoristas se les atribuye avanzar en zig-zag (54%), según se desprende de las 1.300 entrevistas de opinión.

Asimismo, se ha observado a 15.000 usuarios y se han analizado 43 tipos de comportamientos irregulares de los distintos modos de transporte, y el informe indica que el 30% de los ciudadanos realizan maniobras o comportamientos irregulares que afectan a la seguridad vial y la convivencia.

La infracción más frecuente que se comete en Barcelona es no detenerse completamente en el 'Stop' (7,1% de los usuarios lo observan), seguida de no respetar el paso de peatones (4,4%) y no indicar la maniobra de giro con el intermitente (4,1%).