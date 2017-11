El PSOE critica que "70 inmigrantes más han sido recluidos" por el Gobierno en la cárcel de Archidona

28/11/2017 - 15:32

El grupo municipal socialista ha criticado que "70 inmigrantes más que han llegado a la ciudad han sido trasladados y recluidos" por parte del Gobierno central en la cárcel del municipio malagueño Archidona, lo que se suma a las personas que ya están en estas instalaciones penitenciarias por orden del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha advertido de que "es inadmisible la actuación que ha puesto en marcha el responsable del Interior que está utilizando la prisión de Archidona, que ni siquiera cuenta con licencia de primera ocupación, para internar a las personas inmigrantes que están llegando a las costas andaluzas".

"No sabemos el número exacto de personas que se encuentran recluidas en esta nueva prisión, pero desde diferentes ONG como Málaga Acoge nos han apuntado que hay en torno a unas 600, que además carecen de ropa para abrigarse o de agua corriente", ha criticado.

En este sentido, ha afirmado que "hay una enorme improvisación por parte del Gobierno central no sólo a la hora de atender a las personas que están llegando a nuestro país, sino que son incapaces de poner en marcha una política de atención en origen a estas personas", lamentado que "seguimos echando en falta que se afronte la situación de una manera decidida tanto por parte de nuestro país como del conjunto de la Unión Europea".

"Estamos ante una coyuntura en la que muchas personas vienen a nuestro país huyendo del hambre y la miseria y el gobierno debe ofrecer una respuesta que no puede pasar por internarlos en una cárcel", ha reiterado, al tiempo que ha añadido que "quienes vienen a nuestro país no son delincuentes sino personas que huyen de la guerra, del hambre y del horror. Deben ser tratados como lo que son: personas que buscan un futuro que en sus países de origen no tienen".

También Pérez ha rechazado el uso que se le está dando a la prisión de Archidona por parte del Ejecutivo central. "La prisión II de Málaga debe tener uso carcelario y no el que le está dando el Gobierno", ha dicho, por lo que "no podemos aceptar que lleve cinco años terminada y no tenga uso porque el gobierno central no la haya dotado del personal necesario para que entre en funcionamiento".

Por todo ello, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y a Zoido que "reviertan esta situación y se les dé una respuesta como personas que son, muchos de los cuales vienen de situaciones de conflicto bélico y reúnen las condiciones para recibir asilo político. Ya estamos exigiéndolo en diferentes instancias y en el pleno ordinario de este mes lo haremos a nivel municipal".

MOCIÓN

Por su parte la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha criticado que el Gobierno central "esté de brazos cruzados ante una situación que se ha vuelto insostenible". Así, ha recordado que este año han llegado más de 15.000 personas a las costas andaluzas, el triple que el pasado año, y ha desembarcado el doble de pateras con 467, creciendo la afluencia de inmigrantes en un 338 por ciento respecto a 2012.

"La respuesta de Rajoy y Zoido se limita a tratar sin dignidad a estas personas y saltarse la legislación nacional e internacional al recluirlos en cárceles", ha criticado la concejala socialista.

Para Rodríguez, "no se puede olvidar que estas personas no son delincuentes sino que han huido de sus países por razones humanitarias como la hambruna, la miseria o una muerte segura". Asimismo, ha añadido que "pese a eso en el puerto de Málaga donde llegan una media de 46 personas, no hay unas instalaciones adecuadas para atenderlos, como sí ocurre en los puertos de Almería o Motril ¿Acaso nuestro puerto es de tercera?", se ha preguntado.

En este sentido, ha recordado que la Autoridad Portuaria hace varios meses ya puso a disposición del Gobierno un espacio de 400 metros para poder ser utilizado y no se le ha ofrecido una respuesta. "Lo que está ocurriendo es un síntoma más de la insensibilidad de este gobierno que sólo intenta sacarse de encima a los inmigrantes como puede", ha dicho.

También la concejala socialista ha criticado las palabras realizadas por Zoido en las que apuntaba que los inmigrantes deben estar agradecidos por estrenar unas instalaciones como las de la cárcel de Archidona. "Nos parece inaceptable que se hagan manifestaciones que van contra los derechos de cualquier persona", ha añadido.

Por ello, el PSOE en exige al Gobierno central "que lidere, junto con Italia y Grecia, políticas para solventar el problema de la inmigración irregular", al igual que pedirán "que se construyan unas instalaciones decentes en el puerto de Málaga para atender a estas personas".

También desde el grupo municipal socialista reclaman que haya más efectivos de policía y funcionarios que se ocupan de los trámites de asilo, "y sobre todo, que haya un tratamiento digno y decente para estas personas como nos han trasladado diferentes ONG y o el Colegio de Abogados".

"Lo peor que está haciendo el gobierno de Rajoy no es tan sólo meter en la cárcel a personas que vienen de otros países huyendo de la pobreza y una muerte segura, sino que está recluyendo en ella los derechos humanos", ha concluido Rodríguez.