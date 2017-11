Turismo.- Operadores de turismo gay de diez países visitan la provincia "para explorar sus posibilidades"

28/11/2017 - 15:58

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha organizado, con la colaboración de Turismo Andaluz, la visita de 13 operadores turísticos especializados en el segmento LGTBI a la provincia "para explorar sus posibilidades para el turismo gay".

CÁDIZ, 28 (EUROPA PRESS)

En una nota, el patronato ha señalado que estos turoperadores, procedentes de España, Argentina, Brasil, Colombia, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, México y Noruega, participarán el próximo viernes en el I Encuentro Internacional de Turismo LGTBI de Andalucía, que tendrá lugar en Torremolinos (Málaga).

La diputada provincial de Turismo, María Dolores Varo, ha afirmado que "el turismo gay despierta cada vez más interés para destinos y empresas". Además, ha añadido que "el colectivo LGBTI se caracteriza por tener grandes ingresos, y porque, al no tener en la mayoría de los casos cargas familiares, suelen practicar un turismo desestacionalizado, ya que no dependen de fechas escolares y no deben coordinar vacaciones con varios miembros de una familia al mismo tiempo".

El patronato ha explicado que este martes los turoperadores realizan una visita guiada a la ciudad de Cadiz, mientras que para el miércoles está previsto que conozcan Vejer, Conil, Medina y otros puntos turísticos de la comarca de La Janda antes de llegar a Jerez, donde se alojarán y podrán disfrutar de una zambomba flamenca en el Palacio Virrey de la Serna.

El jueves por la mañana continuarán su recorrido por Jerez, pasando por las Bodegas González Byass y la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.

El turismo gay mueve más del tres por ciento del volumen de turistas a nivel mundial y representa un 15 por ciento del gasto turístico total, según la Organización Mundial del Turismo, que asegura que de los 1.200 millones de turistas internacionales de 2016, 35 millones pertenecían a este colectivo.

Por otra parte, el Patronato ha apuntado que según un reciente informe de LGBT Capital, este segmento aporta cada año más de 6.000 millones de euros a la economía española, el 0,48 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).