La última palabra de 'La Manada' en el juicio por la supuesta violación: "Me declaro inocente, confío en la justicia"

Todos ellos se han pronunciado en términos muy similares

Una vez finalizada la exposición de los informes de conclusiones

Los cinco acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016 han hecho uso de su turno de última palabra en el juicio por estos hechos para declararse inocentes y expresar su "confianza en la justicia". La fiscal del juicio: "Los hechos se produjeron sin consentimiento y bajo violencia".

Una vez finalizada la exposición de los informes de conclusiones por parte de las defensas y antes de que el juicio quedara visto para sentencia, los acusados han decidido hacer uso, muy brevemente, de la última palabra. El abogado de la joven que denunció a 'La Manada', convencido de que serán declarados culpables.

Todos ellos se han pronunciado en términos muy similares, de la siguiente manera: "Me declaro y inocente y confío en la justicia"; "me declaro totalmente inocente, confío totalmente en la justicia y espero que esto termine cuanto antes"; "me declaro inocente, confío plenamente en la justicia", y "me declaro inocente, confío en la sala y espero que se haga justicia", han señalado cuatro de los acusados.

Finalmente, el acusado que reconoció la sustracción del móvil de la joven denunciante ha señalado: "Me arrepiento del hurto del móvil, pido perdón, y de los demás delitos soy inocente y confío en la sala".

El abogado dice que la relación fue "placentera"

El abogado de tres acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines, Agustín Martínez Becerra, ha afirmado en la presentación de su informe de conclusiones que los hechos "fueron consentidos, no hubo agresión sexual, sino una relación consentida y placentera", y ha defendido que los acusados "no deben pasar ni un día más privados de libertad".

Durante una exposición de casi dos horas en la vista oral del juicio, el abogado ha afirmado que "probablemente" sus clientes "no son modelo de nada, pueden ser verdaderos imbéciles, con comportamientos en sus mensajes infantiloides, pero son buenos hijos, algunos tienen trabajos y otros lo intentan, están unidos a sus familias y a sus amigos, pero su imagen ha sido destrozada sin que hayan cometido los delitos de los que se les acusa".

Además, ha dicho que la joven "no quería denunciar" y "buscó una salida, era la que le ofrecieron quienes le prestaron ayuda, la denuncia".