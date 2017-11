El Instituto de Medicina Legal y el Virgen de las Nieves investigan los casos de muerte súbita cardíaca

28/11/2017 - 16:06

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha presidido el acto de firma de un acuerdo de colaboración entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada y el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)

En el acto, el Instituto de Medicina Legal ha estado representado por su directora, Nieves Montero de Espinosa, y el hospital por su gerente, Pilar Espejo, y, junto a ellas, también ha estado presente el delegado de igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Granada, Higinio Almagro.

El acuerdo, en el que también está implicado el departamento en Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología, viene a formalizar el trabajo que ya se viene haciendo desde hace dos años entre estos servicios, que gracias a su colaboración permiten a familiares de personas fallecidas por muerte súbita cardíaca no isquémica, "activar los protocolos y mecanismos para investigar, y poder así, entre otras acciones estratificar el riesgo de muerte súbita y aplicar las medidas terapéuticas preventivas oportunas".

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, este documento ha sido firmado en el marco de las I Jornadas Provinciales de Muerte Súbita Cardíaca, que tendrán lugar el 30 de noviembre en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. En ellas se ofrecerán los resultados de los principales resultados alcanzados gracias a este trabajo conjunto.

Al formalizar este acuerdo de colaboración se facilita la labor de investigación en los mecanismos para conocer las causas reales de muerte súbita cardíaca no isquémica. Entre los objetivos que se proponen en el mismo figuran conocer en la provincia de Granada la incidencia de MSC y la proporción de causas cardíacas y no cardíacas; profundizar en el estudio de la etiología y sustrato familiar y genético en las MSC de origen no isquémico; y realizar una discriminación diagnóstica en el entorno familiar de las MSC sospechosas de transmisión genética.

Fruto de esta colaboración ha sido posible diagnosticar numerosas familias con cardiopatía congénita, y así ha quedado reflejado en una publicación reciente en Revista Española de Cardiología, de la que los médicos responsables del protocolo son los principales autores.

El cardiólogo Juan Jiménez Jáimez, facultativo especialista de área del Hospital Virgen de las Nieves, será el encargado de trasladar los resultados obtenidos en la Unidad de Cardiopatías Familiares, eje central en el estudio de la muerte súbita cardíaca de origen no isquémico, en el marco de este acuerdo con el Instituto de Medicina Legal.