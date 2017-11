IU alerta del cierre del Museo Provincial por "un desprendimiento" y pide a la Junta explicaciones

28/11/2017 - 16:13

El coordinador provincial de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha alertado este martes de que el Museo Provincial se encuentra cerrado por "un desprendimiento" de parte del techo de la entrada principal del edificio y ha pedido a la Junta de Andalucía que dé explicaciones al respecto.

HUELVA, 28 (EUROPA PRESS)

Según ha informado IU en una nota de prensa, Sánchez Rufo ha indicado que la Junta de Andalucía "no ha informado absolutamente nada sobre este cierre".

Así, "vamos a exigirles, mediante una iniciativa parlamentaria, que informen detalladamente sobre la situación en la que se encuentra el museo, sobre los daños que ha sufrido, sobre cuánto van a tardar las obras que se están realizando y el alcance real de las mismas", ha proseguido el dirigente provincial de IU, que ha adelantado que también van a reclamar que se realice un estudio integral del estado del edificio para garantizar la seguridad de sus visitantes y del personal del museo, para que pueda "reabrirse y se remedie la situación de abandono al que la propia Junta de Andalucía lo tiene sometido".

En este sentido, ha explicado que el Museo Provincial de Huelva se encuentra cerrado "desde finales de la semana pasada, debido al desprendimiento de parte del techo de su entrada principal que da a la Alameda Sundheim", así como ha remarcado que el incidente no causó daños personales y actualmente se están llevando a cabo obras para reparar las consecuencias de este desprendimiento.

No obstante, "no se sabe cuándo podrá reabrirse porque tras este incidente tenemos constancia de que se han detectado más daños estructurales en este edificio que han obligado a sus responsables a cerrar sus puertas por no poder garantizar la seguridad de sus visitantes y del personal del museo. No se sabe nada de cuándo podrá reabrirse", según ha señalado Rafael Sánchez Rufo.

Además, ha criticado a la Delegación de Cultura de la Junta, de la que depende este museo, porque "no ha informado de este asunto por ningún medio, aparte de un folio pegado en la entrada del mismo, en el que se limitan a decir que se encuentra cerrado por obras".

Así, para el dirigente de IU, "cualquier persona que tenga intención de visitarlo se lo va a encontrar cerrado, a pesar de que el museo mantiene en sus redes sociales y otros medios digitales la información habitual sobre sus contenidos y actividades, según la cual, aparentemente, se puede considerar que este espacio museístico sigue abierto, a pesar de que no sea así".

En este sentido, ha lamentado que "como el presupuesto de la Junta de Andalucía para mantener el Museo Provincial de Huelva es cero, aparte de las nóminas del personal que trabaja allí, la luz y el agua, no se disponen de recursos para que se lleven a cabo las obras que necesita y que al parecer van a tener que afectar a más partes de este edificio para que se pueda volver a abrir al público".

El edificio que alberga el Museo Provincial, ahora cerrado, fue construido en 1973 y es propiedad del Estado. Al respecto, Sánchez Rufo ha reprochado a la Junta de Andalucía que haya invertido "casi nada en su mantenimiento, por lo que con este abandono evidente están provocando que se caiga a trozos, ante lo que vamos a intervenir para evitarlo".

CASO DE GRANADA

De otro lado, ha advertido de que un caso similar a éste ocurrió con el Museo Arqueológico de Granada en junio de 2010, cuando sufrió desperfectos causados por las lluvias. Este museo, que también depende de la Junta de Andalucía, ha estado cerrado durante siete años y hasta el pasado mes de febrero no logró que el Ayuntamiento de esta ciudad le concediera la licencia de obras para poner en marcha las obras de remodelación que necesita.

"No queremos que una situación similar a ésta ocurra también en Huelva, donde el Museo Provincial es el único que existe en la capital", ha concluido Sánchez Rufo. "La Junta de Andalucía no hace nada por los museos onubenses, no aporta fondos anuales para su mantenimiento y mejora y además sigue dando largas para cumplir con la reivindicación de convertir el antiguo edificio del Banco de España en un Museo Arqueológico", ha proseguido.

Para Sánchez Rufo, la apuesta por el mantenimiento y mejora de las infraestructuras museísticas es parte "fundamental de las políticas de puesta en valor y protección del patrimonio, que los actuales responsables culturales de la Junta de Andalucía están dejando de lado con desidia y abandono".