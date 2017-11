Cataluña. el psoe exigirá "más adelante" explicaciones a la vicepresidenta sobre la actuación del 1-o

28/11/2017 - 15:46

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El PSOE recupera la exigencia de responsabilidades políticas a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre las órdenes políticas y la actuación del Ejecutivo ante el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

"Vamos a seguir exigiendo las responsabilidad oportunas a la vicepresidenta, pero más adelante", afirmó en rueda de prensa en Ferraz la vicepresidenta general del PSOE, Adriana Lastra, tras la Ejecutiva.

Preguntada sobre si el PSOE recuperará la intención de reprobar a la vicepresidenta, Lastra indicó que "lo que pasó el 1 de octubre no le gustó a nadie". "Lo que pasó con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni todo lo demás, se nos dijo que no iba a haber urnas, y las hubo; que no iba a haber papeletas y las hubo; y que no iba a haber problemas con la policía y los hubo".

Así, explicó que en "ese contexto es en el que pedimos la interpelación a la vicepresidenta para su posterior reprobación". Pero reconoció que en aquellos "tiempos políticos, con una declaración unilateral de independencia encima de la mesa y la aplicación del 155, decidimos posponer esa interpelación".

A mediados de octubre, el PSOE anunció las medidas parlamentarias para reprobar a la vicepresidenta pero terminó por retirar la iniciativa, que despertó críticas en el seno interno del partido. No obstante, avanzó que van "a seguir exigiendo las responsabilidades oportunas, en este acaso a la vicepresidenta, pero más adelante".

Preguntada a este respecto, señaló que en la comparecencia prevista de Sáenz de Santamaría ante la 'comisión del 155' del Senado, se le preguntará por la aplicación del 155 no por lo que sucedió primero.

(SERVIMEDIA)

28-NOV-17

MML/gja