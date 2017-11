La Junta distingue con los premios 'Granada Joven' a jóvenes y entidades de la provincia

28/11/2017 - 16:53

Los Premios 'Granada Joven', que anualmente entrega la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, ha premiado este año al músico electrónico José Antonio García Soler, al guitarrista Pablo Giménez y a la futbolista Laura Pérez, entre otros jóvenes y entidades de la provincia.

GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)

El principal objetivo de estos galardones es reconocer la trayectoria de jóvenes y entidades que han destacado por su trabajo. El acto de entrega tendrá lugar este viernes 1 de diciembre a las 18,00 horas, en el transcurso de un acto que se celebrará en la sede de la Junta en Granada.

El premiado en la modalidad Promoción de Granada en el Exterior es José Antonio García Soler (Kid Simius) un músico electrónico, productor, compositor, guitarrista y dj granadino, residente en Berlín, donde estudió la diplomatura de Comunicación Acústica, en la Universidad de las Artes de Berlín entre 2009 y 2011.

Este año destaca en la trayectoria de este joven la publicación de la canción "The Flute Song", junto con uno de los mayores referentes de la música electrónica, a nivel mundial, como es Paul Kalkbrenner, así como la proyección del documental "Kid Simius, Berlin or The Colour of Granada" en el festival de documentales de música In-Edit de Barcelona.

En Arte, el premio va para el guitarrista Pablo Giménez que puede considerarse no sólo una gran promesa de la guitarra española, sino toda una estrella consolidada de gran proyección. Prueba de ello es la gira que ha realizado en octubre de 2017 en Estados Unidos y Canadá, en la que destaca un concierto en el J.F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, con el espectáculo "Flamenco, joven y jondo".

En Ámbito Educativo, el Granada Joven premia el trabajo del grupo de teatro ValorArte, del IES Escultor Sánchez Mesa, de Otura. ValorArte, que nace para reivindicar valores sociales a través del arte para revalorizarlo a su vez, se ha convertido en un medio de expresión juvenil, que ha superado todas las expectativas, mostrando al centro educativo, no sólo como ejemplo y motor de convivencia positiva a través del teatro, sino también como muestra de buenas prácticas, innovadoras educativas, difundidas a través de diferentes organismos educativos oficiales.

La futbolista Laura Pérez Martín es la premiada en la categoría de Deporte. En 2013 esta joven llega al Granada CF, donde permanecen actualmente. Su calidad en el extremo derecho ha permitido a Laura vestir la camiseta de España en numerosas ocasiones y disputar el Europeo Sub-19 este verano, donde la selección española se impuso a la de Francia.

GreenIng Ingeniería Civil y Ambiental S.L, es la empresa premiada en Economía y Empleo. Nació en junio de 2011 con el objeto de ejecutar una serie de proyectos desarrollados por alumnos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada. En la actualidad, tienen en plantilla a un total de 80 personas todas ellas jóvenes y sus resultados económicos alcanzaron en el año 2016 los 2 millones de euros de facturación.

En Universidad e Innovación se ha premiado a Babel, un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes de la Universidad de Granada, que ha entendido que el debate académico les hace crecer en un aspecto que faltaba en su educación y han decidido aprender con él y expandirlo. Más allá de las competencias específicas que aporta cada uno de los formatos y cada una de las actividades que Babel organiza, casi todas tienen dos elementos comunes: la formación en retórica y en argumentación.

En Acción Social, el premio Granada Joven es para las y los voluntarios del Espacio Joven y Ludoteca Municipal de Maracena. Estos jóvenes, que conforman distintas asociaciones en el referido municipio, colaboran en la puesta en marcha de actividades deportivas, ocio-culturales, formativas y de formación en valores. Para el Área de Juventud del Ayuntamiento de Maracena, responsable de estos dos centros municipales, es muy importante el trabajo de los voluntarios pues hace posible que se lleven a cabo estos proyectos.