El abogado de la víctima de la supuesta violación dice que las defensas "tienen más voluntad que posibilidades de éxito"

28/11/2017 - 16:50

Carlos Bacaicoa cree que el juicio ha sido "demasiado garantista" para los acusados

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

El abogado de la joven denunciante de la supuesta violación grupal de los Sanfermines, Carlos Bacaicoa, ha afirmado que las tres defensas de los acusados han sido "muy voluntariosas" en la exposición de sus informes de conclusiones en el juicio, pero ha dicho que "tienen más voluntad que posibilidades de éxito", por lo que espera una sentencia condenatorio para los acusados.

A su salida del Palacio de Justicia, una vez que el juicio ha quedado visto para sentencia, Carlos Bacaicoa ha considerado en declaraciones a los medios que el juicio se ha desarrollado de forma "demasiado garantista" para los acusados, "sobre todo en la forma de celebración de la vista".

Así, ha señalado que "ha sido un juicio extrañamente participativo, cada cual podía intervenir cuando le diera la gana, pedir el turno, interrumpir, cosa que nunca había visto en los tribunales". "Quizá los magistrados estaban un poco presionados para que nadie dijera que no les han permitido defenderse, que se ha coartado la libertad de defensa", ha apuntado.

Además, el abogado ha señalado que la joven denunciante no sabe cómo ha ido el desarrollo del juicio, ni se lo va a decir.

En todo caso se ha mostrado "convencido" de que los cinco acusados saldrán condenados, si bien ha reconocido que "ningún abogado te va a decir cuando sale del juicio que le ha ido muy mal, es fácil de entender". "Yo os digo mi opinión de que ha salido muy bien. Pero no creo que veáis nunca a un abogado decir que le han dado por todos los sitios. Aquí lo que importa es lo que diga la sentencia", ha señalado Bacaicoa a los periodistas.

También ha planteado que es difícil evitar "una doble victimización" de la joven denunciante con el juicio. "En un asunto de estos es muy difícil de evitar. En el ejercicio del derecho de defensa es prácticamente imposible evitarlo", ha afirmado.

En todo caso, ha señalado que "lo que han venido a decir las defensas es que estábamos todos sugestionados con el tema y entonces poco menos que le han puesto a la chica la denuncia en la cara para que la firmara". "Yo opino que no. Una cosa es que en Sanfermines se tomen determinadas medidas y campañas preventivas, y otra cosa es que si le asisten, le preguntan si ha sido violentada y ella dice que no, no se tramita nada. Si ha puesto la denuncia es porque cree que la han violentado, no creo que le haya presionado nadie. A ellos les parece que todo el sistema está viciado, está contaminado, está predispuesto en contra de los violadores, y como eran los primeros que pasaban, pues vamos a darles a estos. Poco serio me parece", ha apuntado.

Además, ha señalado que le "extraña que se cuestione tanto la intervención de los policías forales que visionaron los vídeos y los audios y no se cuestione la intervención de un perito de parte que no está presente en el examen de mi cliente". "Parece bastante raro que se levante una pericial por lo que le dice la otra psicóloga que asiste a la prueba. Me parece mucho más relevante que esta psicóloga haya firmado un informe donde se contienen unas manifestaciones del perito que no asistió, sobre unos vídeos que ella no ha visto. Parece poco serio", ha indicado.

En cuanto al planteamiento de las defensas de que la joven denunció porque sabía que la habían grabado, Carlos Bacaicoa ha dicho que esa es "una fabulación que les ha caído a última hora del cielo por la tontería que dijo el otro día la policía municipal, que evidentemente nadie se cree que un policía, además con años de experiencia, no recoja en una denuncia algo tan relevante como que ella sabía que las relaciones eran consentidas". "Es absolutamente inverosímil, yo creo que el tribunal lo va a tener bastante claro", ha dicho.

Tras ello, ha señalado que "habrá que estudiar quizá lo que ha pasado con esta policía, pero yo diría que es totalmente irrelevante, es inverosímil, ni un policía de un pueblo de 4.000 habitantes obviaría recoger algo como eso en una denuncia". "Pensando bien vamos a pensar que se habrá liado, que ha leído cosas y al final a dicho lo que ha dicho", ha afirmado.