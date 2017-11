Madrid. espinar echará a los cuatro concejales de alcalá en "10 minutos" si hay "indicios fiables" de prevaricación

28/11/2017 - 16:37

Enlaces relacionados Rajoy dice que el ayuntamiento de madrid no puede gastar lo que no ingresa tras recordarle espinar que tiene superávit (21/11)

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos Madrid y senador, Ramón Espinar, afirmó este martes que la formación está "estudiando" la posible prevaricación de cuatro concejales de Somos Alcalá que ha denunciado la Fiscalía, y que, "de ser los indicios fiables", no le "va a temblar el pulso" y los suspenderá cautelarmente de militancia en no "más de 10 minutos".

Espinar hizo estas declaraciones en el Senado, donde reveló que "desde hace tiempo" hay una denuncia sobre el posible amaño de un concurso en Alcalá para dárselo a un candidato determinado en la Comisión de Garantías de Podemos Madrid, pero que él ha conocido la denuncia de la Fiscalía esta mañana y se están estudiando los hechos "para una posible suspensión cautelar de militancia de estas cuatro personas".

"Vamos tratar de hacerlo con las máximas garantias y de ser muy prudentes con los derechos democráticos de los inscritos, pero de ser los hechos verosímiles y los indicios fiables, y una denuncia de la Fiscalía ya nos da algunas pistas, este tipo de comportamientos es un comportamiento que no cabe en Podemos", explicó.

"No me va a temblar el pulso, nadie con este tipo de comportamientos va a durar más de 10 minutos", ratificó. "Vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos en los estatutos de Podemos para no vulnerar ningún derecho democrático pero vamos a ser muy firmes".

(SERVIMEDIA)

28-NOV-17

KRT/gja