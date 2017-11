Tribunales.-El principal acusado del triple crimen de la cueva admite que inició el incendio, según su abogado

28/11/2017 - 17:36

El menor de 16 años acusado de provocar el incendio en abril de este año en la cueva del paraje de La Molineta, en Almería, que acabó con la muerte de dos niñas de 12 y 15 años y un joven de 21 años ha reconocido en el juicio que "él fue quien prendió fuego al sofá" que había en la entrada de la cavidad en la que se encontraban las tres víctimas y un testigo que consiguió escapar antes de que se propagaran las llamas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios a la salida de la primera sesión del juicio el abogado de su defensa, José Ramón Cantalejo, para quien las declaraciones tomadas este martes en el Juzgado de Menores de Almería a los cinco implicados, testigos y medios que actuaron, tales como Policía y Bomberos de Almería, corroborarían que lo ocurrido "fue un desgraciado accidente" y que "no hubo la más mínima voluntad de hacer daño a nadie".

El letrado, que también ejerce la defensa de otro de los acusados por un delito de omisión del deber de socorro y a la vez hermano del principal encausado, ha sostenido que los acusados "no tuvieron voluntad de ir a matar a nadie" y que, una vez iniciadas las llamas "por hacer una broma sin saber en absoluto lo que iba a pasar", les fue "imposible" apagar el incendio.

En esta línea, ha indicado que su defensa va a mantener la petición de libre absolución para su patrocinado frente a los ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco años de libertad vigilada que interesa la Fiscalía, si bien no descarta en el trámite de informes final solicitar una pena subsidiaria a la mínima por homicidio involuntario.

Para el otro acusado, de 17 años, que también se encuentra interno en un centro de menores, el Ministerio Público solicita cinco años de internamiento terapéutico en régimen cerrado y otros cinco años de libertad vigilada ya que estima que su participación se circunscribió a "apoyar una puerta vieja de madera sobre el acceso de salida" de la oquedad y "precintarla con cinta adhesiva".

"PRESUMIBLEMENTE PUDIERON ESCAPAR"

Con esto, ha apuntado que el testimonio más directo de lo ocurrido, el del menor que consiguió salir con vida de la cueva antes de quedar atrapado por las llamas, no ha permitido esclarecer el porqué no salieron. "No ha sido capaz de dar una explicación coherente", apuntado Cantalejo.

En el mismo sentido, el abogado Francisco Manuel Fernández, que ejerce la acusación particular de la familia de una de las menores, también ha incidido en que el testigo estaba "muy ofuscado" respecto a este extremo. "Presumiblemente podrían haber salido, pero desconoce las causas de por qué no lo hicieron", ha detallado.

El letrado de la acusación ha incidido en que "en síntesis" habría quedado "acreditado" que el principal sospechoso habría prendido el fuego de origen aunque "con anterioridad nunca había asumido la autoría", con lo que en sus declaraciones sobre los motivos ofrecidos a la sala, los acusados han reiterado que todo obedecía a "una broma" y que "se les fue de las manos".

"No ha habido arrepentimiento y me ha sorprendido la falta de empatía y de frialdad", ha indicado el abogado de la acusación, quien ha especificado que antes del inicio de la sesión, el letrado que representa al Ayuntamiento de Almería ha tratado de eludir responsabilidades por "el estado tan lamentable y calamitoso" en el que se encontraba la cueva. Cabe recordar que las acusaciones reclamaron que fuera el Consistorio capitalino el que asumiera el pago de cuantías de más de 800.000 euros como responsable civil subsidiario por el estado del terreno como consecuencia de un "funcionamiento anormal de los servicios públicos".

UN TESTIGO, ATENDIDO POR LOS MÉDICOS

La primera sesión de la vista, que se celebra a puerta cerrada, se ha prolongado durante más de seis horas en la que han sido numerosos los testigos que han sido llamados a declarar mientras que en la Ciudad de la Justicia familiares y allegados esperaban a las afueras en un clima de tensión que ha requerido llamadas de atención ante la Guardia Civil. Asimismo, efectivos sanitarios han tenido que atender a uno de los testigos por un desvanecimiento fuera de sala.

Entre las últimas declaraciones, el abogado de la defensa ha destacado la aportada por los Bomberos de Almería que intervinieron para apagar el fuego y que "han dicho que efectivamente el sofá tarda en arder pero que cuando empieza arder no hay manera humana de apagarlo" lo que, para el letrado, "tira por tierra toda la teoría de omisión en el deber de auxilio" por el que hay tres menores encausados.

"No vemos ningún tipo de dolo achacable a un homicidio culposo", ha insistido Cantalejo, quien ha recordado que los acusados "son niños" que en las primeras horas tras los hechos ocurridos el pasado 3 de abril "tenían miedo" de lo ocurrido, pero que finalmente "la verdad pone a cada uno en su sitio".

Cabe recordar que la Fiscalía interesa para el hermano del principal acusado, la pena de 24 meses de internamiento en régimen semiabierto que se traducen en 20 meses de internamiento efectivo y cuatro de libertad vigilada mientras que para los otros dos acusados de omisión solicita 24 meses de libertad vigilada con seguimiento escolar, y terapéutico para uno de ellos.

El juicio se retomará este miércoles con su segunda y última sesión en la que se prevé que declaren los peritos que practicaron la autopsia a los tres fallecidos y en la que las partes, en torno a una docena, elevaran a definitivas.