La Plataforma 'Madrid No Se Toca' nace con el objetivo de frenar la intervención de Hacienda en el Ayuntamiento

28/11/2017 - 17:41

La Plataforma 'Madrid No Se Toca' ha sido presentada este martes en la sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) con el objetivo de "frenar la intervención del Ministerio de Hacienda en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Se trata de una iniciativa independiente del Consistorio, que emana de "una sociedad civil madrileña muy preocupada por las consecuencias negativas que sin duda va a provocar la tutela económica de Cristóbal Montoro en el Gobierno de la ciudad".

La coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, María Ángeles Nieto, ha explicado que "hasta ahora el Ministerio de Hacienda ha requerido al Ayuntamiento la inmovilización de 366 millones de euros, de los cuales este ha acordado la retención de casi 200 millones, pero tiene pendiente la retención de otros 135 millones".

Además, Nieto también se ha referido a las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "que suma otros 275 millones de retención del presupuesto del año 2017".

"Estas retenciones suponen la privación de proyectos que tienen una finalidad social ya previstos en diferentes barrios", ha afirmado Nieto. Además, ha asegurado que "estas actuaciones se producen en colegios, en polideportivos, en centros de mayores, en zonas verdes, que afectan a toda la ciudadanía de Madrid".

Para la coordinadora de Ecologistas en Acción, "esta actuación no es un acto de represión sobre la actividad financiera del Ayuntamiento de Madrid sino sobre todas las personas que viven en Madrid". "Por esa razón, diferentes colectivos hemos decidido crear esta plataforma, para oponernos a unas medidas que son injustas y que no están justificadas, sobre todo teniendo en cuenta la situación financiera del Ayuntamiento", ha afirmado.

Además, Nieto ha recordado que el Ayuntamiento cuenta con un superávit de 1.000 millones, con el pago de deuda de un 40 por ciento, "que además es una deuda creada en buena medida de forma ilegal e ilegítima".

Por su parte, el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, ha afirmado que "en la mente de Montoro y su equipo no está hacer justicia, sino retener y dificultar el movimiento del Ayuntamiento de Madrid en su función, que no es otra que facilitar la vida de los madrileños y madrileñas".

"Si a partir de ahora en los barrios tenemos dificultades para que se construyan ciertos equipamientos, para que se doten de ciertos servicios o para que se produzca una tasa de reposición de empleos, etc. no va a ser porque Madrid no tenga dinero sino porque hay un Ministerio de Hacienda que se ha empeñado en que Madrid no pueda utilizar su dinero para desarrollar las políticas sociales que se venían realizando", ha señalado.

Este jueves por la tarde la plataforma se presentará ante numerosos colectivos sociales en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela. Posteriormente, del 11 al 17 de diciembre organizará asambleas informativas en diversos distritos de la ciudad.

"Vamos a preparar materiales con objeto de facilitar que la información de los recortes le llegue a la gente", ha indicado Villalobos.

Tras esta ronda de presentaciones en los barrios, los colectivos de la plataforma valorarán si impulsan una manifestación en la calle en diciembre o en enero.

Esta iniciativa tiene el objetivo de "llegar a los barrios y a los colectivos para que se impliquen en la defensa de las políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid", ha concluido el presidente de la federación vecinal.

Por último, desde la plataforma aseguran que la intervención de las cuentas del Ayuntamiento provocará la "anulación de la negociación colectiva de las condiciones laborales de las y los empleados públicos" y que las continuas modificaciones legislativas que "impiden aumento de plantillas y obstaculizan otras formas de gestión de los servicios más eficientes para el conjunto de la ciudadanía".