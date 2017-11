Cámara de Cuentas recomienda a Puente Genil, Écija, Almuñécar y Conil que realicen informes anuales sobre transparencia

28/11/2017 - 17:49

La Cámara de Cuentas ha elaborado un informe sobre el cumplimiento de los principios de transparencia en las webs y plataformas de los municipios de Puente Genil (Córdoba), Ronda (Málaga), Écija (Sevilla), Almuñécar (Granada) y Conil de la Frontera (Cádiz) -que tienen de 20.000 a 50.000 habitantes--. En el informe, la Cámara coincide en recomendar a cuatro de estos municipios (Puente Genil, Écija, Almuñécar y Conil) que realicen anualmente una memoria que recoja el seguimiento del principio de transparencia en cada municipio, como hacen otros ayuntamientos.

Respecto al análisis sobre el municipio de Puente Genil, la Cámara de Cuentas concluye que la publicidad activa se expone en la página web del ayuntamiento y destaca el apartado dedicado al Gobierno Abierto, un espacio ciudadano colaborativo. A su vez, cuenta con una Oficina Municipal de Gobierno Abierto, que gestiona la información publicada y con Sede Electrónica en la que se encuentran los trámites administrativos que se pueden efectuar electrónicamente con la información correspondiente y la posibilidad de consultar el estado de las solicitudes.

A pesar de esto, la Cámara pone de manifiesto algunos incumplimientos como que no se encuentran accesibles las versiones iniciales de las ordenanzas o reglamentos locales. Tampoco son públicas las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos.

De la Ordenanza de Transparencia del ayuntamiento no se cumplen tres requisitos. En primer lugar no consta una relación actualizada de las normas que estén en curso; no hay información sobre las modificaciones presupuestarias y no están los datos como los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales, ni la planificación, programación y gestión de viviendas.

Por ello, la Cámara de Cuentas recomienda al ayuntamiento de Puente Genil mejorar la accesibilidad general al espacio web de transparencia y en la Sede Electrónica. Para la Cámara, también "sería positivo" elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de las medidas sobre transparencia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Écija tiene constituido su Portal de Transparencia con toda la información relativa a la Administración local. La Cámara destaca que en este portal existe un buscador que permite acceder a contenidos concretos y un tablón de anuncios.

El ente pone en relieve algunos incumplimientos como la falta de publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los altos cargos. También apunta que no están accesibles las versiones iniciales de las ordenanzas o reglamentos locales; ni las memorias que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos, ni la relación de los procedimientos en los que sea posible la participación ciudadana.

La información que, según la Ordenanza municipal, se debe publicar el ayuntamiento es muy amplia y contiene hasta 50 requerimientos pero "solo aparecen publicados en el Portal de Transparencia cinco indicadores"; los demás, en algunos casos figuran en la web del ayuntamiento y el resto no están disponibles. Con todo, la Cámara de Comercio valora que es conveniente facilitar la accesibilidad general de la información sobre transparencia y unificar los indicadores que figuran en dicho portal. También considera que el ayuntamiento se debería plantear "disminuir las mayores exigencias de publicidad activa" contenidas en su Ordenanza municipal de Transparencia y la elaboración anual del seguimiento del principio de transparencia.

Sobre el Ayuntamiento de Almuñécar, la Cámara explica que en el Portal de Transparencia hay una sección de "Gobierno Abierto" y otra de "Participación". Además, cuenta con una Sede Electrónica que permite la realización de determinados trámites administrativos y donde aparece un tablón de anuncios.

Sin embargo, en lo que se refiere a los incumplimientos, la Cámara reseña que en Almuñécar no se facilita el acceso a través de Internet de las sesiones plenarias. Tampoco están disponibles las versiones iniciales de las ordenanzas o reglamentos locales y no es pública la relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Almuñécar tiene aprobado su Reglamento del Portal de Transparencia, pero por lo que se refiere a la liquidación del presupuesto solo está disponible la del ejercicio económico de 2015, sin que haya información posterior. No están publicadas las políticas, programas y planes de la Entidad local relativos al medioambiente; falta información sobre los convenios urbanísticos y no hay información sobre infraestructuras en curso o pendientes.

Por todo, la Cámara considera que sería adecuado que determinada información que figura en la web del ayuntamiento, como la referida a las áreas y delegaciones, estuviera accesible también en el Portal de Transparencia y que también se realizase anualmente una memoria que recoja el seguimiento del principio de transparencia en el municipio, como hacen otros ayuntamientos.

FALTA DE MEMORIAS SOBRE NORMATIVAS EN CONIL

El Ayuntamiento de Conil de la Frontera cuenta también con un Portal de Transparencia y con una Sede Electrónica donde presentar solicitudes en y "quejas y sugerencias". Sin embargo, del análisis de la Cámara se desprende que no se publican los datos del perfil y trayectoria profesional de las personas responsables de los diferentes órganos, que falta la publicación de las resoluciones de autorizaciones o reconocimiento de compatibilidad que afecte a empleados públicos y que no están accesibles las versiones iniciales de las ordenanzas locales.

También señala que faltan las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos y la publicación de una relación de los procedimientos en los que sea posible la participación de la ciudadanía. Tampoco están disponibles los informes de auditorías de cuentas y de fiscalización efectuados por los Órganos de control externo y la información sobre el gasto público en publicidad institucional.

El Ayuntamiento de Conil de la Frontera aprobó su Ordenanza municipal de transparencia, pero esta no menciona ni se ajusta a la ley de Autonomía Local de Andalucía ni a la ley de transparencia pública andaluza. Por esto recomienda al ayuntamiento adaptar su ordenanza además de incorporar la información necesaria sobre contratos al portal y elaborar anualmente una memoria que recoja el seguimiento del principio de transparencia en el municipio, como hacen otros ayuntamientos.

Por último, respecto al Ayuntamiento de Ronda, la Cámara valora que la publicidad activa derivada del principio de transparencia se realiza a través de la página web oficial del Ayuntamiento y destaca la publicación de la normativa relacionada con la planificación y organización del ayuntamiento y de noticias relacionadas con los servicios que se prestan. Cuenta también con un catálogo de trámites que se pueden efectuar y seguir electrónicamente.

Sin embargo, entre los incumplimientos reseña que no aparece publicada la agenda institucional del gobierno, no se facilita el acceso a través de Internet de las sesiones plenarias y no están accesibles las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ronda tiene aprobada su Ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización, pero no menciona ni se ajusta a la ley de Autonomía Local de Andalucía ni a la ley de transparencia pública de Andalucía, por lo que considera la adaptación de la ordenanza.