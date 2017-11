Inspección de Trabajo impone una sanción a una escuela por su política de contratación

28/11/2017 - 17:46

Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción de 50.002 euros a la escuela concertada Viaró Global School de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) por discriminación por razón de sexo en su política de contratación, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato CGT.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Según ha informado CGT en un comunicado, la Inspección de Trabajo ha impuesto dos sanciones de 25.001 euros por vulnerar la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, tras publicar en su web que "los profesores de Vilaró serán siempre hombres", y por no cumplir el derecho de igualdad en la promoción profesional.

CGT ha mostrado su satisfacción por la resolución de la Inspección de Trabajo y ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa a luchar para eliminar los conciertos educativos.

El jefe de Comunicación de Viaró Global School, Pablo Lozano, ha asegurado a Europa Press que han presentado alegaciones, de las que están a la espera de la decisión de la Inspección, porque consideran que "no discriminan".

Ha afirmado que es una escuela diferenciada y que sí existen profesoras en Infantil, pero que en Primaria y Secundaria solo hay profesores en un modelo en el que trabajan "desde hace 50 años", y que colaboran con otros centros diferenciados solo para niños.

La Conselleria de Enseñanza de la Generalitat ha asegurado que no es competente en materia laboral en un centro de titularidad privada, ha remarcado que no se le ha dirigido ninguna institución, más alla de la CGT, y que no le consta que se haya incumplido la normativa de conciertos.