Extremadura convocará 1.267 plazas de 65 especialidades en las oposiciones educativas de 2018

28/11/2017 - 17:54

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura convocará un total de 1.267 plazas pertenecientes a 65 especialidades distintas en las oposiciones docentes del próximo año 2018.

MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)

De ellas, a turno libre se corresponderán 1.052 plazas, 157 serán para el turno de discapacidad, y el resto para promoción interna, según ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación la consejera de Educación, Esther Gutiérrez.

En este sentido, ha destacado que la citada oferta de empleo en enseñanzas medias en Extremadura para 2018 ha sido cerrada mediante un acuerdo "por unanimidad" con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Educación celebrada este martes en Mérida durante más de cuatro horas de duración.

De este modo, tras calificar de "muy atractivo" el número de plazas docentes que se ofertarán en 2018, la consejera ha considerado que la convocatoria pretende "dar estabilidad a la plantilla" educativa a través de "la mayor oferta histórica"; y ha incidido en que además la misma permitirá en algunas especialidades "llegar a una tasa de interinidad más baja del 8 por ciento".

"Es un buen trabajo y una buena oportunidad para los opositores extremeños", ha dicho Gutiérrez, quien ha añadido que en la convocatoria de 2018 además "se evitará el efecto llamada" porque "prácticamente todas las CCAA alrededor (de Extremadura) van a convocar las oposiciones".

De igual modo, ha confirmado que el ministerio se ha comprometido a mantener el temario "hasta el 2020", algo que ha aplaudido porque se está en una situación en la que "si se quiere dar una estabilidad, no es el momento más idóneo para introducir cambios en el temario" hasta que "no se defina si se llega a un acuerdo o no en un Pacto Educativo".

Por otra parte, sobre estimación del número de opositores que podría optar a las plazas que se convocarán en Extremadura, la consejera de Educación ha dicho que "de momento no" tienen una cifra. "Yo quiero pensar y todo parece indicar que de alguna manera nuestra comunidad recibirá menos opositores porque tendrán una oportunidad en su comunidad autónoma", ha dicho.

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS

En concreto, del total de plazas que se convocarán, 712 pertenecen al Cuerpo de Profesores de Secundaria; 164, al Cuerpo de Profesores de Secundaria de Formación Profesional; 280, al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional; 33, al de Escuelas Oficiales de Idiomas; 8, al de Conservatorios; 2, al de Profesores de Taller y 1, al de Maestros de Taller.

Las 712 plazas del Cuerpo de Profesores de Secundaria general pertenecen a un total de 17 especialidades, entre las que destaca Inglés con 148 plazas, Geografía e Historia con 98, Física y Química con 68 y Lengua Castellana y Literatura con 66 plazas, explica en nota de prensa la Junta.

También se convocan las especialidades de Filosofía (24 plazas), Griego (3), Latín (7), Matemáticas (55), Biología y Geología (42), Dibujo (6), Francés (23), Portugués (13), Música (5), Educación Física (37), Orientación Educativa (66), Tecnología (31) y Economía (20).

En cuanto a la distribución de las 164 plazas del Cuerpo de Profesores de Secundaria de Formación Profesional, se convocan en 15 especialidades distintas.

En concreto, en Administración de empresas (18), Asesoría y procesos de imagen personal (4), Construcciones civiles y edificación (3), Formación y orientación laboral (30), Hostelería y turismo (13), Informática (24), Intervención sociocomunitaria (22), Organización y gestión comercial (12), Organización y proyectos de fabricación mecánica (6), Procesos de producción agraria (3), Procesos de industria alimentaria (6), Proceso de diagnósticos clínicos (8), Procesos sanitarios (6), Procesos y medios de comunicación (4) y Sistemas electrónicos y automáticos (5).

Asimismo, las 280 plazas que se convocarán en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional se distribuyen en 21 especialidades, en concreto, Cocina y pastelería (13), Equipos electrónicos (4), Estética (5), Fabricación e instalaciones de carpintería y mueble (4), Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (6), Instalaciones electrotécnicas (20), Mantenimiento de vehículos (12), Mecanizado y mantenimiento de máquinas (3).

También, en Oficina de proyecto de construcción (7), Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios (12), Operaciones y equipos de producción agraria (15), Peluquería (6), Producción diagnósticos clínicos y ortoprotésicos (5), Procedimientos sanitarios y asistenciales (12), Procesos comerciales (20), Procesos de gestión administrativa (45), Producción en artes gráficas (5), Servicios a la comunidad (34), Servicios de restauración (15), Sistemas y aplicaciones informáticas (33) y Soldadura (4).

A su vez, las 33 plazas del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas se distribuyen en cuatro especialidades, de forma que se convocarán 13 de Inglés, 10 de Portugués, y 5 en cada una de las especialidades de Francés y Alemán.

Mientras, las ocho plazas pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Conservatorios se distribuyen en seis especialidades. Se convocará una plaza en cada una de las especialidades de Canto, Clarinete, Percusión y Violonchello; y 2 plazas en las especialidades de Piano y Violín.Por último, se convocarán 2 plazas de Diseño Gráfico, del Cuerpo de Profesores de Taller, y una plaza de Técnicas Cerámicas, de Maestros de Taller.