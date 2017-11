Polémica en las redes por un post en tono de humor de una matrona sobre el tamaño de los pechos al dar de comer al bebé

28/11/2017 - 17:55

Una publicación en clave de humor en el perfil de Facebook que gestiona una matrona del servicio de Obstetricia del Hospital de El Escorial ha generado polémica al ser interpretado como un comentario machista.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La controversia se generó el pasado 24 de noviembre cuando en una página en Facebook, la administradora del grupo publicó un fotomontaje con dos mujeres, una con pechos grandes y otra más pequeños, con el mensaje superpuesto en ambas imágenes 'Cuando el bebé tiene hambre/Cuando ya comió', acompañado por el siguiente comentario: 'Buenos días!!! Un poquito de humor y feliz viernes'.

La publicación, no obstante, generó diversos comentarios críticos y respuestas que tildaban de machista este mensaje, al no interpretarlo como un chiste.

Una de esas personas es la secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, quien en la red social Twitter y con un pantallazo del montaje fotográfico ha asegurado que el comentario "no le hace gracia alguna" y "menos" cuando se trata de un hospital público el que hace este tipo de "post machista".

Ante la polémica suscitada, la administradora del grupo decidió retirar el post y pedir disculpas a quien se pudiera ofender. "La intención no era para nada molestar sino poner una nota de humor a una situación que nos sucede a las mamis (yo como administradora y autora del post) antes que el bebé vacíe el pecho y os pediríamos por favor que no llevéis a extremos las cosas y no califiquéis al hospital a la ligera sólo por un post", detallaba.

"No somos un hospital misógino, no maltratamos a nadie, no separamos al bebé de la mamá y respetamos al máximo todos los procedimientos. Lamentamos lo ocurrido y trabajamos por la humanización de la asistencia", insistía en el mensaje.

Este mismo martes, la administradora del grupo ha publicado otro comentario aclarando que el perfil no es una página oficial del hospital y que solo era iniciativa de un grupo de "compañeras" para informar sobre el servicio de obstetricia.

"Probablemente por un post desafortunado se cierre la página y con ella las muchas consultas que atiendo a altas horas de la noche cuando las madres me escriben agobiadas con algún problema. La única administradora a día de hoy soy yo, una matrona de este servicio que dedica la mayor parte de su tiempo a pensar en iniciativas que puedan ayudar a la mujeres y al hospital", ha comentado para indicar que ha sufrido por ello "insultos" y la "intolerancia" de parte de los usuarios de la red social por una "polémica por una simple foto".