Podemos plantea una consulta para cambiar circunscripciones electorales y que se pueda votar telemáticamente una semana

28/11/2017 - 18:21

También propone un sistema para que cualquier andaluz pueda concurrir y que sea incompatible ser senador o concejal y diputado

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

Podemos Andalucía ha defendido, entre sus propuestas al grupo de trabajo sobre la modificación de la Ley Electoral de Andalucía, que si se modifican las circunscripciones electorales esto debería ser previamente consultado a los andaluces para que no sea una decisión política. Además, plantea que se establezca un sistema por el que, a través de dispositivos informáticos, se pueda emitir el sufragio durante toda la semana completa del día de las elecciones y no solo el tradicional domingo, a fin de incrementar la participación, sobre todo entre la población más joven.

En el documento, recogido por Europa Press, Podemos señala que la circunscripción provincial y el sistema D'Hondt provoca una desigual representación, y que para evitarlo debería reformarse o la circunscripción o la fórmula electoral. "O se acuerda la ampliación del número de diputados en el Parlamento, o se elige otra fórmula electoral o se modifica la circunscripción", sostiene.

Así, en cuanto a la circunscripción, aunque su modificación requeriría revisar el Estatuto, cree que "podría establecerse una única circunscripción, lo que redundaría en una mayor proporcionalidad del sistema", siempre y cuando se combinara con la obligación de los partidos de presentar candidaturas con representatividad en todo el territorio andaluz, o bien con la obligación de establecer primarias para elegir a sus candidatos.

También advierte Podemos de la falta de igualdad en los votos en función de la provincia, de manera que las más pobladas están "subrepresentadas" y las menos, "sobrerepresentadas", y respalda para corregirlo reducir el número de escaños asignados a cada una de ocho a seis.

Así, y entendiendo que cualquier modificación en la circunscripción provincial en el sistema electoral andaluz es susceptible de alterar de forma notable la composición del Parlamento, defiende que un sistema por el que toda la población elige a sus representantes "debe ser transparente y fácilmente comprensible", de ahí que señale que cualquier reforma que pueda afectar a las circunscripciones territoriales sea consultada a los andaluces para evitar "alejar aún más las instituciones de la ciudadanía".

De otro lado, también apuesta por reformar el modelo de listas cerradas y bloqueadas pues el sistema actual "se está convirtiendo en una rareza en el entorno constitucional más cercano".

DIPUTADOS ANDALUCES

En cuanto a los representantes parlamentarios, Podemos se muestra abierto a que crezca el número de los diputados y advierte de que, aunque sea una medida "impopular", este no es motivo para no llevarlo a cabo si "va a mejorar la representatividad". Además, cree que aumentar los parlamentarios "no tiene que conllevar un mayor gasto en sus retribuciones" pues apuesta por modificar el régimen económico actual para reducir sus retribuciones.

Respecto a las incompatibilidades, Podemos Andalucía cree que debería estudiarse si es conveniente y viable limitar por ley la posibilidad de que una persona que ocupe un cargo de concejal o senador pueda ser parlamentario andaluz pues ambos cargos requieren de "dedicación plena". También se refiere a las Juntas Electorales para evidenciar que adolecen de falta personas con experiencia acreditada en el ejercicio del periodismo y pide por corregir esto.

En otro orden de cosas, sobre los debates electorales, el partido de Teresa Rodríguez defiende que de manera "prioritaria y urgente" los grupos parlamentarios deberían llegar a un acuerdo para modificar la norma e incluirlos en la Ley como establece el Estatuto de Autonomía. En los mismos deberán participar los candidatos a la Presidencia de la Junta, y cree que también deben celebrarse otros debates entre los cabezas de lista en las provincias, entre fuerzas sin representación parlamentaria o debates sectoriales.

Asimismo, Podemos apuesta por incentivar nuevos procedimientos de información y propaganda en los que no tenga tanta dependencia del papel, de manera que se fomenten campañas para que se remitan por correo electrónico. Pide que los ciudadanos puedan renunciar a recibir las papeletas electorales si así lo decidieran.

A cerca de las listas electorales, defiende la doble cremallera aunque advierte de que "puede limitar la posibilidad de que una mujer lidere la lista de su partido en su circunscripción provincial, ya que la designación de la persona que ocupa el número uno de la lista en la provincia más poblada condiciona la configuración del orden del resto de las provincias".

También recoge una batería de medidas, contempladas en el programa electoral con el que Podemos concurrió a las últimas elecciones nacionales, para que el voto rogado de los andaluces que viven en el extranjero deje de ser algo "casi impracticable".

MEDIDAS INNOVADORAS

De otro lado, y a fin de proceder a una reforma en profundidad que articule una mejor manera la relación entre electorado y elegibles y para poner fin a la desafección que existe en una parte cada vez mayor de la ciudadanía, Podemos Andalucía plantea una serie de medidas "innovadoras" relacionadas con la posibilidad de acabar con las listas cerradas y bloqueadas, permitiendo al ciudadano o ciudadana presentarse por sí mismo concurriendo a las elecciones.

También apuesta por la instauración de un sistema de Voto Único Transferible, "que permita reutilizar aquellos votos que no permiten elegir a la primera candidatura votada por cada elector"; y defiende la extensión del voto telemático, "que permitiría terminar con los problemas de participación de las personas andaluzas residentes en el extranjero, así como incentivar la participación de la población abstencionista, fundamentalmente la más joven".