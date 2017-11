Méndez de vigo devuelve el tesoro de sijena porque "lo normal" es cumplir las resoluciones judiciales

28/11/2017 - 18:29

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, justificó este martes que haya dado orden de trasladar el llamado Tesoro de Sijena del Museo de Lérida a su monasterio de origen, en Huesca, desde la premisa de que "todos deben cumplir las resoluciones judiciales, eso es lo normal".

Méndez De Vigo explicó de este modo que haya dado curso a la petición del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca, que aseguró que le trasladó personalmente hoy un agente judicial. Recordó que ya el viernes anunció que en cuanto recibiera la providencia del juez "actuaría con diligencia" y se reafirmó en ello tras haberlo hecho "inmediatamente" tras recibir la resolución.

"Este gobierno cumple las resoluciones judiciales. Todos debemos cumplir las resoluciones judiciales y eso es lo normal y por eso lo he hecho. Cualquier decisión judicial este gobierno la cumplirá", argumentó, anunciando que pedirá a la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña, ahora controlada por el Gobierno central en virtud del artículo 155 de la Constitución, que ejecute las primeras peticiones concretas del juez: que se haga una relación de los bienes del Monasterio de Sijena que quedan en Lérida y de cuál es su estado.

Méndez de Vigo rechazó que esto se pueda interpretar como echar leña al fuego del conflicto con el independentismo catalán. "Cumplir una resolución judicial no es añadir nada al fuego. Es cumplir con el Estado de Derecho, y es a lo que estamos obligados todos", subrayó, dejando caer que "lo sorprendente es que alguien no cumpla con las resoluciones judiciales", por mucho que "algunos en los últimos tiempos no cumplían", en obvia referencia al Gobierno catalán cesado. "Yo voy a cumplir porque es mi obligación como autoridad publica. Es lo correcto, es lo adecuado. Si todos cumpliéramos con las normas del Estado de Derecho, entre ellas las resoluciones judiciales, mejor nos iría a todos", remató su alegato lleno de alusiones tácitas al proceso independentista.

