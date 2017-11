Participa e IU pedirán que el Ayuntamiento recabe "la lista de los bienes inmatriculados de la Iglesia"

28/11/2017 - 18:59

Los grupos municipales de Participa e IU en el Ayuntamiento de Sevilla han informado este martes de que promoverán una moción conjunta al pleno, en demanda de que se recabe de los Registros de la Propiedad la lista de los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica en la ciudad hispalense.

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)

"No se trata de algo nuevo, pues en varios parlamentos autonómicos se ha aprobado eso mismo", defiende Susana Serrano, la portavoz de Participa, quién culpa directamente al ex presidente del Gobierno José María Aznar (PP), de "modificar la ley hipotecaria haciendo posible la inscripción de templos en el registro de la propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública".

Ambas formaciones celebran precisamente este miércoles unas Jornadas sobre las Inmatriculaciones, que contarán con ponentes como Ezequiel Martínez, ex presentador de Tierra y Mar y activista de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz; Antonio Manuel Rodríguez, de la Coordinadora Recuperando; Miguel Santiago, de la Plataforma Mezquita-Catedral Patrominio de Todos, y Antonio Moreno de la Fuente, de las Comunidades Cristianas Populares.

Las Jornadas tendrán lugar en el Centro Cívico Las Sirenas y comenzarán a las 18,30 horas. A propósito de las mismas, Daniel González, portavoz de IU, ha manifestado que "estamos ante una oportunidad magnífica para conocer todos los entresijos que han permitido y permiten que la jerarquía de la Iglesia Católica se haga con lo que no es suyo. Para eso contaremos con la experiencia de otras ciudades como Córdoba, y con el punto de vista de los cristianos de base, ya que no se trata de critica a creencias, sino contra una forma de actuar que será legal pero no la consideramos legítima".