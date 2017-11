'La palabra silencia' da voz a las poetas españolas desde este miércoles

28/11/2017 - 19:02

El seminario 'La palabra silenciada. Voces de mujer en la poesía española contemporánea' reúne desde este miércoles hasta el viernes, en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, a algunas de las poetas españolas más relevantes del panorama actual con el objetivo de "aportar visibilidad y difusión a las grandes autoras de poesía del siglo XX y XXI a la cultura y al arte".

CÓRDOBA, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo indicó en una rueda de prensa celebrada en su momento la delegada de Cultura de la institución provincial, Marisa Ruz, acompañada por uno de los directores del seminario y miembro de la asociación Colegiada de Escritores (ACE), Manuel Gahete, y la poeta Juana Castro, y agregó que con este evento, que cuenta con entrada libre, también se busca "reconocerlas como exponente de la creación literaria frente a la hegemonía de los autores hombres".

Asimismo, la también vicepresidenta tercera de la Corporación provincial recalcó que "tenemos el empeño de poner el acento en las creadoras desde esta Delegación y procuramos que estén presentes en todos los programas de las institución provincial".

Por su parte, la poeta Juana Castro dijo que "es una alegría participar en este seminario, porque pone en positivo lo que estamos viviendo en negativo, especialmente estos días que se va a celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Parece que estamos quejándonos de que las mujeres no tienen su sitio pero no me gusta el victimismo y prefiero quedarme con los logros, como es este seminario".

Por su parte, uno de los directores del seminario y miembro de la asociación Colegiada de Escritores, Manuel Gahete, indicó que "se trata de dar voz a mujeres que han estado silenciadas en su literatura, desde una doble propuesta, una mesa redonda y, posteriormente, un recital poético, que reunirá a poetas por generaciones, de 1950-70, 1970-95 y 1995-2015".

Gahete ahondó en la programación, que arranca este miércoles por la mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba (UCO) con la conferencia inaugural a cargo de la directora de la Unidad de Igualdad de la UCO, María Rosal, titulada 'Autoconciencia poética en la construcción del sujer lírico femenino'.

En la jornada de tarde, en la sala del Artesonado del Palacio de la Merced, la crítica literaria Noni Benegas y el escritor Manuel Franciso Reina abordarán la charla 'Cuando ellas tienen la palabra'. Seguidamente, tendrá lugar una lectura de poemas a cargo de las poetas Chantal Maillard, Paca Aguirre, Juana Castro y Ángeles Mora.

Al día siguiente, en el marco de las poetas de la generación de 1970-95, la poeta Raquel Lanseros y el presidente de la ACE en Andalucía, Manuel Gahete, hablarán sobre las poetas que visibilizaron el cambio. El recital reunirá a Trinidad Gan, Ana Rosetti, Encarna León, Paloma Fernández Gomá y Alicia Aza.

El día 1 de diciembre la profesora de la Universidad de Granada Remedios Sánchez ofrecerá la ponencia 'Mujer y poesía en el siglo XXI. Estéticas y tendencias en convivencia'. Tras esto, será el turno del recital poético que protagonizarán Julieta Valero, Raquel Lanseros y Sara Búho. El punto y final será un concierto recital titulado 'A las mujeres del 27' por la intérprete Lucía Sócam.