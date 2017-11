Cataluña. méndez de vigo dice que junqueras y los exconsejeros habrían "ahorrado muchísimos disgustos" si hubieran acatado la ley siempre

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, especuló este martes que "nos habríamos ahorrado muchísimos disgustos, especialmente al pueblo de Cataluña", si el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto de los exconsejeros que hoy acataron ante el Triubunal Supremo el articulo 155 "hubieran acatado el orden constitucional desde el principio".

En declaraciones en los pasillos del Senado, donde acudió a la sesión de control al Gobierno, se le preguntó a Méndez de Vigo por el escrito presentado por la defensa de Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa para solicitar al Supremo que levante la prisión provisional a la que les condenó la Audiencia Nacional cuando llevaba su caso.

El portavoz del Gobierno sólo tuvo que repetir la argumentación que acababa de dar a otra pregunta sobre la orden de trasladar los bienes del Monasterio de Sijena que están en el Museo de Lérida a su ubicación original, a resultas de una providencia de un juez de Huesca.

"Acatar el orden constitucional, cumplir la ley, es lo que todos tenemos que hacer siempre, porque la ley estalece las reglas del juego, y, si uno no cumple las reglas del juego, el resto no saben a qué atenerse. Es lo que hay que hacer siempre y en toda circunstancia. Nos habríamos ahorrado muchísimos disgustos, especialmente al pueblo de Cataluña y tambien al resto de los españoles, si Junqueras y el resto de los consejeros hubieran acatado el orden constitucional desde el principio. Es lo que tenían que haber hecho. Si hubieran hecho eso probablemente no estaríamos donde estamos en estos momentos".

