'Estiu 1993', 'La Librería', 'Musa' y 'Tierra Firme' competirán en los X Premis Gaudí

28/11/2017 - 20:29

Enlaces relacionados Escogidos los 10 cortos finalistas de los X Premis Gaudí (20/11)

Figuran entre los 65 nominados títulos junto a 'Dunkerque', 'Proyecto Lázaro' y 'La llum d'Elna',

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Las películas 'Estiu 1993', 'La Librería', 'Tierra Firme' y 'Musa' competirán en la X edición de los Premis Gaudí, que cuenta con un total de 58 producciones, junto a siete no catalanas en las que han participado profesionales de Catalunya, y que los premios han hechas públicas este martes en una fiesta en la Antiga Fàbrica Damm de Barcelona.

Los premios, que cuentan con 22 candidaturas, se entregarán en una gala el 28 de enero del próximo año, y cuentan con 21 producciones en catalán, 24 en castellano y diez en inglés, mientras que 15 están dirigidas por mujeres y las 50 restantes, por hombres, ha explicado en un comunicado la Acadèmia del Cinema Català, presidida por Isona Passola.

De entre las candidatas, optan al máximo reconocimiento un total de 21 largometrajes de ficción, entre los que hay ocho películas en catalán: 'Brava', 'Estiu 1993', 'Incerta glòria', 'La pel·lícula de la nostra vida', 'L'amant del silenci', 'Mil coses que faria per tu', 'Pàtria' y 'Sabates grosses'.

Completan la lista de candidatas de ficción 13 producciones en lengua no catalana: 'Abracadabra', 'Algo muy gordo', 'Inside', 'Julia Ist', 'La Librería', 'La Llamada', 'Musa', 'Nieve Negra', 'Proyecto Lázaro', 'Salvación', 'The girl from the song', 'Tierra Firme' y 'Vivir y otras ficciones'.

También han resultado nominadas diez películas europeas, entre las que figuran nombres como 'Dunkerque', 'El otro lado de la esperanza','Frantz', 'La chica desconocida', 'La tortuga roja', 'Lady Macbeth', 'Los exámenes', 'Personal Shopper', 'Sieranevada' y 'Toni Erdmann'.

Entre los títulos documentales figuran nueve producciones, como 'Barcelona Shoot', 'Clase Valiente', 'Constructing Albert', 'Dream Songs', 'Empatía', 'Fantasía by Escribà', 'La Chana', 'Lesa Humanitat' y 'Sasha'.

'CUNETAS' Y 'LA PELL FREDA'

Las seis películas para televisión nominadas son '1.000 maneres de menjar-se un ou', 'Amics per sempre', 'La llum d'Elna', 'Os fillos do sol', 'Pau, la força d'un silenci' y 'Res no tornarà a ser com abans', y, los cortometrajes: 'Cal fer el cor fort', 'Cucli', 'Cunetas', 'Elegía', 'La inútil', 'Les bones nenes', 'Los desheredados', 'Néboa', 'Parivara (una familia)' y 'Sol Creixent'.

A estas 58 obras se suman siete películas de producción no catalana --llegando a un balance total de 65 producciones inscritas-- y en las que han intervenido profesionales del territorio, tales como: 'El guardián Invisible', 'El jugador de ajedrez', 'El Sistema Solar', 'La pell freda', 'Neckan', 'Red de libertad' y 'Una mujerFantástica'.

MENOS DOCUMENTALES

Este año, los Gaudí han visto reducir el número de producciones inscritas a los galardones, sobre todo en el caso de los documentales, que han pasado de 19 títulos el año pasado a los nueves de 2017, mientras que las películas en lengua no catalana han caído de 22 a 13.

En la gala de este martes han desfilado por la alfombra roja de la Fiesta de los nominados profesionales del sector como Agustí Villaronga, Carla Simón, Ventura Pons, Carlos Marques-Marcet, Roser Aguilar, Bruna Cusí, Marc Clotet, David Verdaguer, CarolLópez y Núria Prims, entre otros.