Amenazan de muerte a un miembro del PP local en una pintada en la fachada de su casa

29/11/2017 - 14:00

El Partido Popular de Aranjuez ha denunciado este miércoles las amenazas de muerte que ha sufrido un miembro de su partido en una pintada que ha aparecido en la fachada de su casa familiar.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"López, fascista, estás en nuestra lista", dice la pintada hecha en rojo y con letras mayúsculas con la que amaneció el lunes la fachada de la vivienda familiar de Víctor López Sánchez, joven empresario, afiliado a Nuevas Generaciones y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Aranjuez.

"Los fascistas son quienes optan por el insulto o la amenaza en lugar de por el contraste democrático de ideas acaso porque no las tienen", ha indicado la portavoz del PP en el Consistorio ribereño, María José Martínez de la Fuente.

"Condenamos con rotundidad estas conductas ruines que encajan perfectamente en el delito de odio tipificado en nuestro Código Penal, y esperamos que las pesquisas policiales conduzcan a la identificación de los autores", ha añadido.

El amenazado ha denunciado los hechos en comisaría. "La cobardía de quienes desde el anonimato amenazan a los que piensan diferente ni nos amedrenta ni va a influir en nuestras responsabilidades de servicio a los ribereños en defensa de los ideales y valores democráticos que propugnamos", ha indicado De la Fuente.

La también presidenta del PP local ha opinado que hechos como éste "evidencian que hay quienes se empeñan en no respetar las reglas democráticas de nuestro Estado de Derecho y prefieren situarse al margen empleando la violencia, la intolerancia política y el odio".

"Cuando se producen este tipo de hechos todos los partidos debemos sentirnos víctimas, por más que hasta ahora no hemos recibido ninguna muestra de solidaridad del resto de las fuerzas políticas de Aranjuez, lo que sinceramente me sorprende y me apena", ha añadido.