El Gobierno de Aragón dice que el Ministerio tiene toda la información "para ejecutar ya la sentencia" de Sijena

29/11/2017 - 14:02

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asegurado que el Ministerio del ramo posee toda la información "para ejecutar ya la sentencia" que le insta devolver al Monasterio de Sijena los 44 bienes de arte sacro de este cenobio que se hayan en depósito en el Museo de Lérida.

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la presentación del primer espectáculo de la Compañía Aragonesa de Danza, Mayte Pérez ha explicado que el pasado 16 de noviembre desde su Departamento se informó al ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre el operativo de embalaje y transporte y se facilitaron las fichas de las 44 piezas con el sello del Museo de Lérida.

Esto se hizo un día después del requerimiento realizado por el juzgado de Huesca al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, para que se devolvieran esos 44 bienes, acogiéndose a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que le hace responsable de la Consejería de Cultura de la Generalitat.

Pérez ha puntualizado que el ministro ha dicho que va a pedir al Departamento de Cultura catalán "que le suministre esa información", pero "vista la reacción del director del Museo de Lérida de que hay que cumplir la legislación catalana", esto "no augura un resultado rápido y por eso nos hemos adelantado" porque si hay que esperar a "que lo hagan los técnicos de la Generalitat, podemos correr el riesgo de que no llegue esa información o se dilate en el tiempo".

FIJAR UNA FECHA

La consejera ha comentado que "no tenemos notificación oficial de la respuesta del ministro al juzgado", si bien ha indicado que ha hablado con Méndez de Vigo y le ha trasladado "la intención de cumplir la sentencia", para subrayar que lo "relevante" será cuando se fije el día en que van a volver los bienes, "como pasó el año pasado con los 51 bienes que ya tenemos".

Pérez ha detallado que "ya hemos encargado a las empresas por sí tenemos que recurrir a ellas" puesto que "se requiere de un embalaje adaptado" y se estima que este requerirán de una semana y el traslado de un día.

Su Departamento también se ha reunido con la Comandancia de la Guardia Civil ya que el requerimiento del juez del 15 de noviembre "abre dos vías paralelas" y por un lado le pide al ministro que actúe y ejecute la sentencia y por otro insta a la Unidad Central Operativa (UCO) que prepare ese cronograma, lo envíe al juzgado "y en función de la información que reciba tomará una determinación", ha relatado la consejera.

Pérez ha explicado que la Guardia Civil "está preparando todo el operativo y nosotros les enviamos la información igual que al Ministerio".

La consejera ha exigido "el cumplimiento del Estado de Derecho" y ha reclamado "justicia" y para eso que se fije una fecha porque "llevamos dos años esperando", periodo en el que "han pasado muchos momentos malos, regulares y buenos y Aragón sigue sin tener esos bienes".

Respecto al rechazo provocado en Cataluña por que la devolución se produzca en este momento, Pérez ha esgrimido que "es difícil que un pirómano quiera hacer de bombero".

Ha añadido que "los puentes se han roto no solo con el ninguneo" por parte de Cataluña de las instituciones del Estado y aragonesas, así como del poder judicial, "sino también al cuestionar la profesionalidad y nuestros recursos culturales para cumplir los requisitos".

ANHELO COLECTIVO

Mayte Pérez ha asegurado que la vuelta de estos bienes es un "anhelo colectivo" y su regreso "será el éxito de todos los aragoneses, instituciones y partidos".

En este punto, la consejera ha respondido a las críticas del PP, para sostener que "necesitamos hablar todos en la misma dirección", algo que "ha ocurrido siempre hasta esta legislatura", en que la que los 'populares' "están más preocupados por sus intereses partidistas que en apoyar a las instituciones en defensa de nuestro patrimonio".

Ha lamentado que el PP "intente atribuirse un éxito en exclusividad", cuando "no es patrimonio de nadie, sino de todos" y "si la sentencia de julio de 2015 hubiera sido inmediata, no se hubieran podido albergar los bienes porque no estaban las obras realizadas", pero "no voy a entrar en polémicas".

PINTURAS MURALES

La consejera ha recordado que existe una sentencia provisional de otros bienes del mismo Monasterio de Sijena, las pinturas murales, en la que se "nos da la razón", pero que ha sido recurrida por la Generalitat, si bien "pedimos una ejecución provisional, que se admitió", pero a la que se opuso Cataluña y "hace un mes la jueza ha pedido información y estamos a la espera", para señalar que a este litigio "le queda mucho recorrido".

En relación con los 113 bienes de las parroquias del Aragón oriental que también están en Lérida, la consejera ha expresado su "perplejidad por las declaraciones del Obispado de Barbastro".

Según ha explicado, "le hemos tendido la mano reiteradamente" y el presidente de Aragón, Javier Lambán, se reunió con el obispo, monseñor Ángel Pérez, "para ofrecer la posibilidad de que cedieran los poderes, como ha hecho la orden del Monasterio de Sijena, con resultados muy fructíferos" y que, de haber aceptado, podría haber acabado "un litigio que enrarece las relaciones con una Comunidad vecina, con la que nos unen muchos lazos".

Sin embargo, ha continuado la consejera, ahora el obispo "pide intermediación al ministerio", que "nada tiene que ver con el proceso", cuando "ha rechazado el ofrecimiento" del Gobierno de Aragón, "leal colaborador del obispado, que realiza una aportación anual de 40.000 euros al museo diocesano", que construyó el Ejecutivo autonómico.

"Nos sorprende que el obispo recurra al ministro, cuando tiene la mano tendida del Gobierno de Aragón y la sigue teniendo para poder representarle" y "litigar para recuperar esos bienes", algo que todavía "está en su mano" y por eso ha animado al prelado a que "nos haga ese ofrecimiento".