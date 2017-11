Estands, conciertos y 'food trucks' en la última edición del año del Rastro Nocturno de La Térmica

29/11/2017 - 14:09

El Rastro Nocturno de La Térmica organiza su última edición del año este viernes y lo hace con 65 nuevos estands, la música en directo de Juan Habichuela nieto, así como una oferta gastronómica de la mano de dos 'food trucks'.

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

En los nuevos estands ubicados en el centro de cultura contemporánea habrá libros, objetos de decoración, fanzines, vinilos, joyería, jardinería, ropa vintage, gafas de todo tipo y litografías artísticas, entre otros objetos.

Además, según ha indicado la Diputación de Málaga en un comunicado, el acto cuenta con una propuesta gastronómica a cargo de las 'food trucks' 'La Yankeneta', especializada en gastronomía americana, y 'Malaspina Málaga' con recetas y productos de la provincia malagueña.

En cuanto a la programación, a partir de las 19.00 horas se proyectarán nueve cortos de Rusia, Estados Unidos, Hungría y España. Tras estos, los asistentes podrán visionar el documental 'Amy' dirigido por Asif Kapadia. Este muestra la vida de la famosa cantante Amy Winehouse con imágenes inéditas de archivo y entrevistas con la propia vocal.

Tras él, la voz en directo de Juan Habichuela sonará en dos pases, a las 21.30 y a las 23.30 horas, con motivo de los Talleres de Matices de Cervezas Alhambra.

En este contexto, también se podrá visitar la exposición temporal 'El gran silencio' comisariada por Casa Sostoa para los Talleres de Matices de Cervezas Alhambra, y que cuenta con obras de Julio Anaya, Eugenio Rivas, José Luis Puche y Rafael Jiménez. Ésta se podrá visitar en el centro de cultura contemporánea hasta el domingo 3 de diciembre.

Además, a lo largo de la noche los visitantes también podrán ver la muestra 'The Beatles vs. The Rolling Stones' ubicada en La Térmica desde el pasado 10 de noviembre, y que recoge el nacimiento de las dos míticas bandas con más de 70 fotografías en gran formato realizadas por Terry O'Neill y Gered Mankowtiz.