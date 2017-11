Javier Fernández no cuestiona el cupo vasco aunque ve "legítimo" que Ciudadanos lo haga

29/11/2017 - 14:10

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha manifestado este miércoles que no cuestiona el cupo vasco aunque ve "legítimo" que Ciudadanos lo haga. "A mí me parece absolutamente legítimo que un partido cuestione aquello que considera oportuno y si, en este caso Ciudadanos cuestiona el sistema de concierto vasco y lo dice, ya está. Yo no lo cuestiono", apunta.

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

Fernández, durante una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, ha reclamado que el cálculo del cupo vascoresulte "neutral" y favorezca que el País Vasco amplié su contribución a la solidaridad.

En este sentido ha indicado que mientras la comunidad foral aporta del orden de 27 millones, otras autonomías del régimen común con similar o incluso menor renta media aportan unos 200 millones, como Baleares, o más de 1.000 millones en el caso de Cataluña o Madrid.

"Hay que insistir en ello: nadie cuestiona el concierto vasco y navarro. Está en la Constitución. Pero sí es verdad que no contribuyen lo suficiente al Fondo de solidaridad", ha incidido.

Para Javier Fernández, "debería haberse hecho simultanea" la nueva Ley del cupo y la reforma del sistema de financiación para las comunidades del régimen común, apelando a la existencia de "equilibrio" entre autonomía y solidaridad.

Respecto a la posibilidad de una "quita" de la deuda para Cataluña o para otras, como Comunidad Valenciana o Andalucía, el presidente del Principado ha exigido que ese debate se desarrolle en un "marco multilateral" dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "No admito que nadie lleve ventaja en esto", ha advertido, aprovechando para reclamar una reforma para que el Senado sea efectiva como "cámara territorial".

En cuanto a la reforma de la Constitución, Javier Fernández sostiene que es necesaria para dar encaje a las comunidades autonómicas y el reparto de competencias. "Hay que hacerlo porque han pasado 40 años", ha señalado, asegurando que sería "un lastre" pensar que debe modificarse la Carta Magna por la situación de Cataluña.

Asimismo, en cuanto a la decisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de apoyar al Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, el que fue presidente de la gestora socialista sostiene que su partido está en este asunto "donde tiene que estar".

Se trata de una "decisión adecuada" para Javier Fernández, que no hace "ningún reproche" a Sánchez por respaldar al Ejecutivo después de defender el "no es no" a la investidura de Rajoy. El presidente asturiano dice que en política "hay que tener paciencia, algo de sentido del humor y sobre todo mucha amnesia; y yo me aplico mucho a la amnesia y, en ese sentido, estoy cultivando el olvido".

Por otro lado, Fernández no ha querido comentar las críticas realizadas por la vicesecretaria general del PSOE y diputada por Asturias en el Congreso, Adriana Lastra. "Ha pedido disculpas y no hay nada más que decir", ha puntualizado, añadiendo que es "legítimo" que el partido "cuestione lo que considere oportuno".