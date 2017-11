La concejala de Carabanchel insta a Cifuentes a que "deje la política de selfies e instagram" y abra Finca Vista Alegre

29/11/2017 - 14:13

Para el PP la proposición de Ahora Madrid y PSOE no es más que "una historia de celos"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La concejala-presidenta de Carabanchel, Esther Gómez, ha instado este miércoles desde el Pleno de Cibeles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a que "deje la política de selfies e instagram", que abandone la "política de titulares" y abra la Finca Vista Alegre.

PSOE y Ahora Madrid han llevado al Pleno una proposición para instar a la Comunidad a que retome el Plan Especial, cree una comisión de seguimiento e incoe expediente para declarar la Finca Bien de Interés Cultural. La moción ha contado con el apoyo de todos los grupos menos del PP, que se ha opuesto.

La portavoz socialista de Desarrollo Urbano Sostenible, Mercedes González, ha pedido a la Comunidad que retome el Plan Especial y lo reformule para abrir la Finca poniendo en valor su riqueza histórica y patrimonial. La edil ha invitado a Cifuentes a que haga su trabajo, ya sea "vestida de todas las profesiones del mundo", y que deje de hacer oposición en el Ayuntamiento porque con eso demuestra que no se fía del portavoz José Luis Martínez Almeida dado que "no le consideran un cifuentista de pro porque era un aguirrista de pro".

Esther Gómez, por su parte, ha definido la apertura como una "deuda" con el distrito, que no se resuelve por "las cuitas internas" del PP. "¿Por qué no la abrió José María Álvarez del Manzano como alcalde y con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente regional? ¿Por qué tampoco con Gallardón de alcalde y Esperanza Aguirre como presidenta?", ha preguntado. Sí ha recordado que Aguirre trató de ceder parte de la Finca en 2011 a una universidad privada de Nueva York "dando la espalda a los intereses generales".

"Recuperar la Finca es un derecho de todos en favor del reequilibrio del distrito. Carabanchel merece la dignidad que el PP le ha negado mucho tiempo", ha apostillado la edil de Ahora Madrid. En este sentido, el concejal de Cs Bosco Labrado ha arremetido contra la "ceguera institucional de Cifuentes" y ha criticado la "insuficiencia" de un millón de euros del presupuesto regional para Vista Alegre.

"UNA HISTORIA DE CELOS"

El concejal de Carabanchel del PP, Álvaro González, ha considerado que la proposición no es más que "una historia de celos" porque el Ejecutivo municipal "no sabe gestionar". "En agosto la presidenta visitó la Finca y prometió abrirla y lo hará, con un millón de euros", ha asegurado. También ha preguntado por qué no la abrió en su momento el alcalde Enrique Tierno Galván, con Joaquín Leguina de presidente.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha recordado en el Pleno, como ya lo hizo por carta a la consejera de Hacienda, Economía y Empleo, Engracia Hidalgo, que el Plan Especial remitido era el del PP, como habían acordado en la visita entre administraciones de marzo. El edil ha instado a que la Comunidad se deje de "anuncios electoralistas porque la apertura va con un año de retraso y los vecinos de Carabanchel no lo van a perdonar".

Calvo detalló a la Comunidad de Madrid que la remisión del anterior plan especial de la Finca Vista Alegre había sido considerado por ambas administraciones como el "punto de partida para su revisión conjunta" para insistir, a renglón seguido, en celebrar una reunión con la que abordar la apertura de este espacio verde.

Lo hizo en una misiva dirigida a la consejera Hidalgo el pasado 21 de noviembre, donde el edil señalaba que le "llama la atención que se objete que el plan especial es idéntico al que se rechazó hace años ya que el compromiso alcanzado entre el Ayuntamiento y la Comunidad en la visita conjunta a la finca Vista Alegre el pasado 21 de marzo incluía la remisión por parte del Ayuntamiento del anterior plan especial como punto de partida para iniciar su revisión conjunta por parte de ambas administraciones".

Calvo se refiere de este modo al contenido de la carta enviada a su vez por Hidalgo el pasado 14 de noviembre. En ella Hidalgo le dice al concejal que el plan especial remitido "es exactamente el mismo que ya se presentó en 2008 y que fue rechazado por la Comunidad de Madrid".

La comunicación de la consejería llegó después de que a primeros de mes el área municipal enviara una carta a la consejería proponiendo varias fechas dentro del mes de noviembre para abordar el desbloqueo de la apertura de la finca.

En la misiva enviada por la Consejería a Desarrollo Urbano Sostenible, Hidalgo afeaba al Ayuntamiento que el contenido de la carta inicial había sido ampliamente reproducido en prensa al poco de su envío, lo que decía "mucho de su intencionalidad y objetivos".

Calvo replica ahora que la comunicación enviada por la Comunidad fue difundida por la prensa "antes incluso de haber sido recibida" y apunta que los principios sobre los que debe girar la relación entre las administraciones son los de "cooperación y lealtad institucional", por lo que le pide que no haga valoraciones subjetivas sobre pretendidas intencionalidades.

Tras eso pone en duda que "rechazar la solicitud de reunión realizada por el Ayuntamiento, demorándola sin fecha hasta la realización de unos trabajos técnicos sea la mejor forma de avanzar en este proyecto". Por último, el delegado pide que la Comunidad responda a la petición de reunión institucional, petición que no debería ser desatendida "por entrar en el ámbito de las obligaciones de la consejería".