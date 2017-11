Moreno exige a Susana Díaz que abandone "el quejío absurdo" por la financiación y trabaje ya por un nuevo modelo

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha exigido este miércoles a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que abandone "el quejío absurdo" por la financiación autonómica y se ponga a trabajar ya para sacar adelante un nuevo modelo, toda vez que entiende que el mismo debe salir adelante respaldado por los dos partidos que gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas, estos son el PP y el PSOE.

Durante una intervención ante el grupo parlamentario del PP-A, Moreno ha criticado que la jefa del Ejecutivo andaluz achaque "todos los problemas que padece la comunidad tras 40 años de gestión del PSOE-A" al modelo de financiación autonómica, un sistema que, como ha recordado, "ya advirtió el PP en el 2009 que sería malo para Andalucía".

Moreno ha asegurado en que el PP siempre ha reconocido que Andalucía está mal financiada, y ha recordado que los diputados del PP en el Congreso votaron en contra de este modelo, planteado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, mientras que "fue aplaudido y respaldado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y por Susana Díaz".

En opinión del líder del PP-A, la mala financiación que adolece Andalucía es consecuencia de la "mala praxis" del PSOE pues a la hora de abordar el modelo "aislaron al PP y hacen política arrinconando al adversario político".

De esta manera, ha criticado que se aprobara un sistema de financiación sin que las dos grandes fuerzas que gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas estuvieran representadas y de acuerdo, "esto solo ha pasado una vez en la historia democrática de España y ha sido con Rodríguez Zapatero", ha remachado.

Así las cosas, Moreno ha rechazado que el PSOE "quiera que el PP, con 137 escaños en el Congreso, apruebe un modelo de financiación autonómica con el PNV, que no le afecta, o con Cs, que no gobierna ninguna comunidad autónoma". Por eso, ha defendido que debe aprobarse junto a quienes gobiernan la mayoría de las comunidades en España, es decir, con el PSOE, "y si también quieren sumarse los demás bien, pero tenemos que empezar la casa por los cimiento con un gran acuerdo PP-PSOE".

Con todo, y tras insistir en que Andalucía está mal financiada y que necesita un nuevo modelo, Moreno ha urgido a "ponernos en marcha", de ahí que reclame a Susana Díaz que "menos quejarse y confrontar con el Gobierno central y más gestionar los intereses de los andaluces". "Que eche menos balones fuera, que es lo que hace culpando de todo lo negativo al PP, y más diálogo", ha apostillado.

"Si quiere cambiar el modelo de financiación que empiece ya y no pierda el tiempo en un quejío absurdo", ha sostenido el presidente del PP-A, quien ha exigido a la jefa del Ejecutivo andaluz que sea "constructiva y haga política útil".

"SU PROBLEMA ES QUE TIENE QUE HABLAR CON SÁNCHEZ"

Tras asegurar que el PP tiene "absoluta disposición" para dialogar, Moreno ha preguntado a Susana Díaz que "a qué espera para dialogar sobre un nuevo modelo para Andalucía". En este punto, cree que para la presidenta andaluza el problema no es el PP sino que, "como se tiene que acordar en el Congreso, tiene que hablar con el líder de su partido, Pedro Sánchez". "O quizás el PSOE no tiene claro el modelo de financiación que quiere como no tiene claro su modelo territorial", ha proseguido.

En cualquier caso, Moreno ha garantizado que los populares "no vamos a permitir que utilice una vez más la confrontación y la financiación como la excusa de no saber gestionar los intereses de Andalucía". "Que se deje de trucos y mentiras y de una vez por todas ejerza su responsabilidad", ha zanjado Juanma Moreno.