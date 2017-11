PP y Cs apoyan al PSOE y piden a Carmena que retire a Rommy Arce como concejala-presidenta de Arganzuela y Usera

29/11/2017 - 14:38

Arce ve una "vergüenza" que el PSOE no pidiera en anteriores legislaturas "la cabeza de ningún concejal del PP"

Arce ve una "vergüenza" que el PSOE no pidiera en anteriores legislaturas "la cabeza de ningún concejal del PP"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de PP y Cs han apoyado este miércoles en el Pleno la proposición del PSOE para que la alcaldesa, Manuela Carmena, retire a la edil Rommy Arce las competencias de concejala-presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera.

Sin embargo, Arce se mantendrá al frente de estas funciones porque la estructura, nombramientos y competencias "corresponden al equipo de Gobierno", según indicó el pasado jueves en rueda de prensa la portavoz adjunta del Ejecutivo municipal, Inés Sabanés.

El socialista Ignacio Benito ha defendido la propuesta junto a su compañera Erika Rodríguez. En el primer turno de intervención, Benito ha asegurado que Arce "ni sabe gestionar ni tiene intención". "Soy incapaz de enumerar los incidentes en los que la firma de Arce está presente", ha indicado.

Así, de las 76 iniciativas aprobadas "no se han ejecutado 45". El edil socialista ha señalado que antes "sí ha habido motivos" para esta proposición pero que "no era deseable", pero como Rommy Arce "se niega a trabajar por los ciudadanos de Usera, obliga a presentar esta iniciativa".

Ignacio Benito ha relatado cómo representantes vecinales de Usera han llorado "de impotencia" por ver "pisoteadas" sus propuestas y puntos de vista. "He visto muchas cosas, salvo a Arce trabajar por sus barrios", ha lamentado.

Por su parte, Rodríguez ha indicado que esta propuesta no era "agradable" pero que estos distritos "sufren". "Nos encontramos con una presidenta de distrito que no atiende sus obligaciones, no tiene ganas de abrir a la deliberación y de trabajar por el distrito", ha asegurado.

Érika Rodríguez ha indicado que ya dieron a Arce "una oportunidad para cambiar la situación del distrito" que "no han encontrado.

"LO QUE NO GANARON EN LAS URNAS"

Ha sido la propia Arce quien se ha acercado al atril en la intervención de Ahora Madrid. Para la concejala-presidenta, ambos distritos "confiaron ampliamente en el proyecto de Ahora Madrid". "En Arganzuela, un 39 por ciento de los votos, frente al 12 por ciento del PSOE", ha remarcado, para añadir que hay una "amplia mayoría progresista en estos distritos".

Así, tras afirmar que PSOE y Ahora Madrid han trabajado de forma conjunta, con un 87 por ciento de proposiciones conjuntas, ha asegurado que los socialistas "quieren ganar en el Pleno lo que no ganaron en las urnas".

Rommy Arce ha puesto en valor una ejecución presupuestaria del 70 por ciento, "del presupuesto que compete a la Junta de Distrito". "Hemos pasado de 20 millones ejecutados en 2014, a 26 millones en 2017: un 30 por ciento más en dos años", ha alegado.

Del mismo modo ha asegurado ser ambos distritos, junto a Tetuán, "pioneros" en participación ciudadana. "Cultura de proximidad, equipamientos públicos, demandas históricas, la escuela infantil de Usera, la intervención social en un barrio abandonado como La Perla, espacio igualdad Juana Doña, Mercado de Legazpi... Esto no es inacción", ha reprochado.

"AHORA MADRID HACE AGUAS"

Desde Cs, Bosco Labrado, ha asegurado que esta proposición del PSOE responde a "no tener clara la estrategia y la táctica política". Ha recordado que los socialistas se abstuvieron en septiembre en el Pleno de Arganzuela cuando PP propuso reprobar a Rommy Arce.

"Arce llamó genocida a un representante del PSOE; de forma reiterada ha callado y ninguneado a la oposición, ha defendido a quienes insultan a la Policía, o se ha manifestado por la libertad de presos políticos, se declara fan de una república catalana", ha enumerado Labrado.

Así, para Labrado esto supone que Ahora Madrid "hace agua en sus distritos bastiones". "¿Qué harán en caso de que la alcaldesa no retire la delegación de competencias a Arce?", ha concluido.

"NUEVE PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR"

El edil popular Fernando Martínez Vidal ha reinterpretado el título de la obra de Pirandello y ha calificado a la bancada socialista como "nueve personajes en busca de autor".

Martínez Vidal también ha hecho mención a la acción que emprenderá el PSOE si Arce no es apartada. "Ni siquiera ha esperado a este Pleno para decir que no la van a cesar, han enviado el recado a través de los medios de comunicación", ha criticado.

El edil popular ha avanzado que su formación presentaría una enmienda para, "en el caso de no cumplirse por parte del equipo de gobierno, se proceda a la reprobación de la alcaldesa, Manuela Carmena". "Si el partido socialista, que es quien sostiene a este gobierno, cree que Arce debe ser apartada y tiene voluntad real de ello, que acepte la enmienda", ha remarcado. La enmienda no ha sido aceptada.

En el segundo turno de intervención, Benito ha acusado a Arce de vivir "en un mundo paralelo". "En los medios nunca se ha hablado de estos distritos por iniciativas positivas, sino por los charcos en los que se ha metido", ha apuntado.

Para el PSOE es "inaceptable que Usera tras 25 años de abandono del PP esté peor de lo que estaba".

Arce ha acusado al PSOE de "jugar a un juego muy peligroso" y les ha pedido abandonar la "política de barro" y unirse "para luchar contra Montoro y la derecha". "No dejemos que quienes casi llevan a la ruina a la ciudad se salgan con la suya", ha concluido.