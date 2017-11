Los agricultores dan la bienvenida a las "pocas" lluvias y esperan "minimice" el efecto del clima en los cultivos

29/11/2017 - 14:45

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, cree que la lluvia que este miércoles cae sobre la Comunitat Valenciana será "positiva" para los cultivos frente a la previsible llegada del frío y ha valorado que este agua, "por poca que sea es buena para minimizar el efecto del clima y estabilizar un poco más la temperatura". Es más, "ojalá caigan 30 o 40 litros más por metro cuadrado que nos vendría muy bien, que nos deje recoger la cosecha y que se pague como toca que no está la cosa clara", ha deseado.

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Por su parte, el secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders, Ramón Mampel, ha dado también la bienvenida a estas "pocas" lluvias en esta situación de "sequía casi estructural" que dura ya cuatro años seguidos y ante el frío puede ser un "hándicap" que puede helar algunos cultivos, aunque para esas circunstancias están los seguros agrarios, ha apuntado.

Ambos se han pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en las Corts, donde han estado siguiendo el debate parlamentario sobre la Ley de la Huerta.

Mampel ha aprovechado para llamar la atención sobre dos tipos de sequía: la sequía hidrológica que implica que "no tenemos reservas" y que "somos una cuenca deficitaria" y la sequía agraria o ganadera que hace "sufrir mucho" a los cultivos --la olivera ha tenido una bajada de la producción de un 30-40%, la viña probablemente en un 50%-- mientras los ganaderos "no tienen pastos, están comprando forrajes y piensos y muchas granjas están llevando el agua en cubas". Todo ello "aumenta los costes de producción", ha advertido.

"SENTIDO COMÚN" FRENTE A "BATALLAS POLÍTICAS"

En el caso de la sequía hídrica, un problema "que muchas veces se han hecho batallas y guerras que no nunca nos han gustado a La Unió", ha remarcado, Mampel ha reivindicado "un acuerdo nacional del agua y que de las cuencas sobrantes puedan venir recursos a las cuencas que no tenemos". No obstante, ha puntualizado que "también nosotros tenemos que hacer deberes" e invertir en pequeñas infraestructuras para poder recoger los recursos y uso de todos los que tenemos, desde las desaladoras, a las aguas residuales o las zonas de marjal.

El problema es de "toda la sociedad", ha subrayado, por lo que ha instado a hacer un "buen uso de recursos" y "con los estudios técnicos que pueda tener el Ministerio, en todas las Confederaciones tener mucho sentido común y no ir en batallas políticas, tenemos que gestionar los pocos recursos que tenemos", ha concluido.