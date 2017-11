Madrid. el pleno municipal pide a carmena que aparte a arce de usera y villaverde

29/11/2017 - 14:13

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos una propuesta del Grupo Socialista para instar a la alcaldesa, Manuela Carmena, a que retire la presidencia de los distritos de Villaverde y Usera a la concejala Rommy Arce.

Los concejales socialistas Ignacio de Benito y Érika Rodríguez Pinzón dijeron lamentar tener que presentar esta iniciativa, pero la justificaron por el supuesto desprecio de Arce a la gestión, a los grupos municipales y a las propuestas de los ediles del PSOE en ambos distritos.

Arce contestó que Ahora Madrid y el PSOE han aprobado en más de un 85% las iniciativas en los plenos de Villaverde y Usera, por lo que dijo que le sorprende la propuesta de retirada de sus competencias, que atribuyó al supuesto empeño del PSOE en ganar hoy "lo que no ganaron en las urnas". También se defendió de la acusación de baja ejecución presupuestaria culpando al presunto "déficit estructural" heredado de los gobiernos del PP y a las medidas cautelares de suspensión de ejecución decretadas por el Tribunal Superior de Justicia a instancias de la Delegación de Gobierno.

"Nadie nos puede acusar de inacción", rechazó, pasando a enumerar algunas de las medidas adoptadas en Villaverde y Usera para satisfacer "demandas históricas" de la ciudadanía, y calificando de "discurso vacío" el esgrimido por De Benito y Rodríguez Pinzón.

En nombre de Ciudadanos, Bosco Labrado comenzó ironizando lo difícil que es manejar los tiempos políticos, y combinar la táctica y la estrategia, y así recordó el voto en contra del PSOE en el intento de reprobación de septiembre en el Pleno municipal de Villaverde. Por eso, atribuyó la iniciativa a que los socialistas están "haciendo aguas" electoralmente en esa zona, por lo que han caído en una "pataleta oportunista", y les preguntó qué van a hacer si el Gobierno municipal no acata el acuerdo.

En el del PP, Fernando Martínez Vidal relató la historia de Arce como una representación teatral con la coletilla "Se abre el telón" incluida, y preguntó al PSOE si van a permitir que Ahora Madrid se siga riendo de él al no obedecer la iniciativa de cesarla como concejala presidenta. Martínez Vidal verbalizó la 'enmienda in voce' que avanzó el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, de que si no se cumple ese cese la reprobación se hará extensiva a la alcaldesa, Manuela Carmena. El Gobierno municipal ya dejó caer que no hará caso del acuerdo plenario porque dar o quitar atribuciones a los concejales le corresponde a él.

En su segundo turno, De Benito siguió describiendo el supuesto rechazo de Arce a las iniciativas y demandas de los vecinos, su intolerancia ante quien no piensa como ella, pero pasó la acusación de "oportunista" al PP por querer escenificar una moción de censura a Carmena, y le instó a presentarla de verdad en el próximo Pleno, por lo que dejó entrever que no aceptaba la enmienda, como confirmó al llegar la votación. Eso sí, se dirigió a la alcaldesa como exjueza que es preguntándole qué le parecería que no se aplicaran las sentencias de los tribunales.

Por su parte, Arce retomó una frase del concejal socialista Chema Dávila en la que criticó que se reprueben las opiniones, y acusó al PSOE de "deslealtad y juego sucio" con Ahora Madrid, instando a los socialistas a elegir entre ser gobierno y oposición, entre hacerse fotos con medidas consensuadas con el Gobierno municipal y presentar esta iniciativa.

Intensificando la reprimenda, recordó al PSOE que nunca pidieron "la cabeza" de un concejal del PP con Ana Botella, le espetó que debería darle "vergüenza" sumarse a la estrategia de la derecha y "jugar un juego muy peligroso" en la "política del barro", y le instó a sumarse a medidas en favor de los ciudadanos.

(SERVIMEDIA)

29-NOV-17

KRT/caa