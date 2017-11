Caram anima a los directivos de empresas a implicarse para frenar la pobreza

29/11/2017 - 14:56

La directora general de la Fundación Rosa Oriol, la monja dominica Sor Lucía Caram, ha animado este miércoles a los directivos de empresa a participar en la economía colaborativa e implicarse para frenar la pobreza.

GIRONA, 29 (EUROPA PRESS)

En la apertura de la jornada Reinvéntate Girona 2017, ha destacado que colaborar no implica necesariamente aportar dinero, sino también "tiempo, energía, trabajo o recursos", garantizado que la colaboración pueda tener un retorno, ha informado la Asociación Española de Directivos (AED) en un comunicado.

Ha asegurado que se necesitan respuestas urgentes, y ha explicado que el 24 de enero inaugurará la Casa de la Infancia Francesc d'Assís en Manresa (Barcelona).

El director territorial de CaixaBank en Catalunya y presidente de Tribuna de Girona, Jaume Masana, ha explicado el cambio de liderazgo que está motivando la irrupción de las nuevas tecnologías y los cambios de modelo empresarial derivados de la cuarta revolución industrial.

"El líder que no sea emprendedor, no apueste por el talento y no sea respetuoso con el medio ambiente no aprovechará las oportunidades del futuro", ha dicho.